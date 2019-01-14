HABER

Bakan Pakdemirli: 2 milyon hektar tarım arazisi üretime kazandırılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 16:35 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yapılacak yeni çalışmalarla daha fazla tarım arazisinin kullanılabilir olacağını söyledi. Pakdemirli, "Tarım arazilerinin kullanıcısı tarafından daha etkin kullanılması, tarım arazilerinin piyasasında arz ve talep dengesinin düzenlenmesi yoluyla yaklaşık olarak ülkemizde bulunan 2 milyon hektar tarım arazisinin üretime kazandırılması sağlanmış olacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yapılacak yeni çalışmalarla daha fazla tarım arazisinin kullanılabilir olacağını söyledi. Pakdemirli, "Tarım arazilerinin kullanıcısı tarafından daha etkin kullanılması, tarım arazilerinin piyasasında arz ve talep dengesinin düzenlenmesi yoluyla yaklaşık olarak ülkemizde bulunan 2 milyon hektar tarım arazisinin üretime kazandırılması sağlanmış olacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ankara'da Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen 'Atıl Tarım Arazilerinin Üretime Kazandırılması ile Arazi Bankacılığı Kurumsal Altyapı Çalıştayı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Pakdemirli, arazilerin miras yolu ile parçalanmasının en büyük sorun olduğunu söyledi. Pakdemirli, 5403 sayılı yasa ile tarım arazilerinin bölünmesinin önüne geçildiğini ve yeni projelerle tarım arazilerinin verimli kullanılmasını hedeflediklerini kaydetti.

Bugüne kadar 6,1 milyon hektar alanda toplulaştırma yaptıklarını vurgulayan Pakdemirli, "2018 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 500 bin hektar alanda daha toplulaştırma çalışmasını da tamamladık. 2023'e kadar 8,5 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışması yapacağız. Ülkemizde üretime daha da önem verdiğimizi belirtmek isterim. Bu bağlamda yurt dışında tarım arazisi kiralamanın dışında atıl durumdaki tarım arazilerimizin yeniden üretime kazandırılması ve arazi bankacılığı gibi modellerin ülkemizde hayata geçirilmesi yönünde çalışmalar da yürütüyoruz. Söz konusu bu arazilerin üretim yapılabilir hale getirilebilmesiyle ölçek ekonomisine uygun tarım işletmeleri oluşacak, tarım üretimi miktar ve kalite yoluyla daha güvenli hale gelecektir" diye konuştu.

'EL DEĞİŞTİRME İMKANLARI ORTAYA KONULACAK'
Bakan Pakdemirli, yapılacak yeni çalışmalarla daha fazla tarım arazisinin kullanılabilir olacağını belirterek, "Toprak, 81 milyon vatandaşımızı ilgilendiren, yenilenemeyen bir konudur. Bu çalıştay diğerlerinden farklı ve ağır olacak. Diğer yandan arazi bankacılığı uygulamasıyla arazilerin tarımsal niteliğini korumak amacıyla el değiştirme imkanları da ortaya konulacak. Bununla birlikte tarım arazilerinin mobilitesinin yani alım, satım ve kiralama gibi özellikleri de artırılacaktır. Tarım arazilerinin kullanıcısı tarafından daha etkin kullanılması, tarım arazilerinin piyasasında arz ve talep dengesinin düzenlenmesi yoluyla yaklaşık olarak ülkemizde bulunan 2 milyon hektar tarım arazisinin üretime kazandırılması sağlanmış olacaktır" dedi.

Çalıştayın önemini vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 7 bölgede düzenlenen çalıştayların sonuçlarının da değerlendireceği bu merkez çalıştayı çok önemsediklerini kaydetti. Bakan Pakdemirli, "İlimin ışığı olmayınca topraklar çorak kalıyor. Amacımız, çorak olması değil; hasılatı artırmaktır" diye konuştu.

Görüntü dökümü

-Pakdemirli'nin konuşması

-Detaylar

Özgür ALTIN-Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)

Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!
Dr. Savaş Biçer: ABD yönetimi ile her konuda mutabık kalınması mümkün değilDr. Savaş Biçer: ABD yönetimi ile her konuda mutabık kalınması mümkün değil
Fatih Tezcan'a kötü haber! Suç duyurusunda bulundularFatih Tezcan'a kötü haber! Suç duyurusunda bulundular
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'AK Parti en büyük şoku Şanlıurfa'da yaşayabilir'

'AK Parti en büyük şoku Şanlıurfa'da yaşayabilir'

Cem Küçük: Sözcü'ye kayyum atanacak

Cem Küçük: Sözcü'ye kayyum atanacak

Beşiktaş ve Galatasaray'dan yılın takası

Beşiktaş ve Galatasaray'dan yılın takası

Kart yapılandırmasına bir banka daha katıldı!

Kart yapılandırmasına bir banka daha katıldı!

Ankara'yı karıştıran soru: Erdoğan'ın Vatikan'a...

Ankara'yı karıştıran soru: Erdoğan'ın Vatikan'a...

Yüzüne bakarak söyledi: PKK'lıları bu kadar çok seviyorsanız...

Yüzüne bakarak söyledi: PKK'lıları bu kadar çok seviyorsanız...

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Tezcan'a kötü haber! Ankara Barosu'ndan 'Atatürk'e hakaret'ten suç duyurusu

Fatih Tezcan'a kötü haber! Suç duyurusunda bulundular

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye talihlisiyle ilgili açıklama

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması! Talihlisi...

Devrim"i yeni yerinde 105 bin kişi ziyaret etti

Devrim"i yeni yerinde 105 bin kişi ziyaret etti

İsmail'in Yeri et lokantasının sahibi tutuklanmıştı! İfadesi ortaya çıktı

Ünlü et lokantası sahibinin ifadesi ortaya çıktı! Teslim olmuştu

Denizli'de boşanmak isteyen eşten şok iddia: Çıplak fotoğraflarını yollayıp…

Boşanmak isteyen eşten şok iddia: Çıplak fotoğraflarını yollayıp

Buz üstünde kurtarma operasyonu

Buz üstünde kurtarma operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.