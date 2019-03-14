Bakan Pakdemirli: 2019 daha iyi bir yıl olacak (2)

TİRE'DE YEM FABRİKASININ TEMELİNİ ATTI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Torbalı ilçesindeki programından sonra Tire Yem Fabrikası'nın temel atma töreni için Tire Organize Sanayi Bölgesi'ne gitti. AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Tarım Kredi Kooperatifi Yem Genel Müdürü Hasan Fehmi Kınay, Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven, Cumhur İttifakı'nın AK Parti Tire Belediye Başkan Adayı Selman İçelli, muhtarlar, kooperatif ve birlik temsilcileri ile çiftçiler de törene katıldı. Türkiye'nin Tarım Kredi Kooperatifi bünyesindeki 12'nci yem fabrikası olacak tesis, yaklaşık 60 milyon liraya mal olacak. Toplam 300 günde tamamlanacak fabrikada saatte 40 ton, yılda ise 250 bin ton karma yem üretilecek.

TİRE'YE YAPILAN YATIRIMLARDAN BAHSETTİ

Törende konuşma yapan Bakan Pakdemirli, Türk tarımında Tarım Kredi Kooperatiflerinin iyi bir örnek olduğunu ifade etti. Tire ve Ödemiş'te iki ayrı fabrikanın temelini aynı gün attıklarını belirten Pakdemirli, iktidar olarak son 10 yılda İzmir'e 67 milyar liralık yatırım yaptıklarını kaydetti. Tarım ve besicilik alanında Tire'ye 430 milyon lira hibe verdiklerini söyleyen Pakdemirli, "Anadolu'da birçok kent, Tire kadar tarımsal hasılaya sahip değil. Ama Tire daha iyisini hak ediyor" dedi.

İHTİSAS BÜYÜKBAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KURULACAK

Döviz kurunun artmasıyla beraber maliyetlerin daha da arttığına değinen Pakdemirli, "Bundan etkilenen en önemli sektörlerden birisi de tarım sektörü oldu. Girdiler arttı diye karalar bağlamayalım, ürün fiyatlarımız da artıyor. 31 Aralık itibarıyla TMO'ya düşmüş borcunuz varsa bunu yüzde 10 ile yapılandırabiliyorsunuz. Besicilerimize TMO tarafından ucuz maliyetli arpa veriyorduk, bunu da vadeli vermeye başladık" dedi.

Alacalı Mahallesi'nde 3 milyon 425 metre alanda tarıma dayalı ihtisas büyükbaş organize sanayi bölgesini kurulacağını belirten Bakan Pakdemirli, "Bu bölgede 40 bin büyükbaş süt hayvanı beslenecek. Süt soğutma tesisi, süt işlemi tesisi, yem fabrikası kurulacak ve en az bin kişiye isdihdam sağlanacak. Türkiye'nin tarıma dayalı en büyük ihtisas süs bitkisi alanı Tire'de kurulacak. 380 dekar alanda çalışma yapılarak, 71 bin fidan dikilecek. Orman köylerinde yaşayan 9 aileye 215 bin lira Orköy kredisi ve hibesi sağlanacak. Sarılar köyünde 250 dekar alana 8 bin 500 ceviz fidanı dikecek, bakımını 3 yıl devlet yapacak ve 49 yıllığına köylülere tahsis edilecek" diye konuştu.