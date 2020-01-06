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  4. Bakan Pakdemirli: 2020 hedefimiz 82 milyon fidan

Bakan Pakdemirli: 2020 hedefimiz 82 milyon fidan

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 12:49 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kasım ayında 13 milyon fidanı toprakla buluşturup rekor kırdıklarını, bu yıl hedeflerinin ise 82 milyon fidan dikmek olduğunu söyledi.

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kasım ayında 13 milyon fidanı toprakla buluşturup rekor kırdıklarını, bu yıl hedeflerinin ise 82 milyon fidan dikmek olduğunu söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü içindeki eğitim tesisinin açılışı ile yerleşkedeki caminin temel atma törenine katıldı. Vali Münir Karayoğlu, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın da yer aldığı törene, çok sayıda ormancı da katıldı.
Eğitim tesisinin önünde açılış kurdelesini kesen Bakan Pakdemirli, davranışta tevazu, çalışmada çok hırslı olduğu için yapılanlarla yetinmediğini söyledi. AK Parti hükümetleri döneminde orman teşkilatının çok iş yaptığını belirten Pakdemirli, "Orman varlığı artan nadir ülkelerden biriyiz. Hindistan ve Çin'den sonra bizim ülkemiz geliyor. Orman yangıları 2019 yılında çok konuşuldu. Çok konuşulmasına rağmen biz teşkilatımızın yanında olduk. Teşkilatımız çok başarılıdır. Boşuna bunları konuşmayın, dünyada birinciyiz, rakamlarla konuşalım" dedi.
'TEŞKİLATIMIN ARKASINDAYIM'
Geçen sene eleştiriler olduğunu kaydeden Pakdemirli, "Yangını söndürdünüz söndüremediniz, doğru hareket ettiniz etmediniz, eksik ekipmanla bu işi yaptınız gibi polemikler olunca ben de bakanınız olarak kendimi bu yangının ortasına atmaktan çekinmedim. Çünkü ben teşkilatımın arkasında olmak durumundayım. Teşkilatımın başarısı vardı, bu görünmüyorsa bunu anlatmamız lazımdı. 2019'da yangınlar çok konuşuldu ama bunları pozitife döndürdük. Bu konunun çok işlenmesi farkındalığı artırdı. Vatandaşımız orman alanlarını tabi ki kullanacak. Ormanlar 82 milyonun özel parçasıdır. Bunu yaparken koruma kullanma dengesini gözetmemiz lazım" diye konuştu.
HEDEF 82 MİLYON FİDAN
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ağaç sevdası sonrası kasım ayında bir günde Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek bir kampanya yaptıklarını belirten Pakdemirli, 1 günde 13 milyon küsur fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi. Bakan Pakdemirli, Çorum'da da bir noktada en fazla fidanı dikerek rekor kırdıklarını belirterek, "Önümüzdeki sene çıtayı artırmamız lazım. Bizim ülkemizde 82 milyon vatandaşımızın her bir bireyi için hep birlikte birer fidan dikelim istiyoruz" dedi.
'RUSYA İLE YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARINI KONUŞACAĞIZ'
Geçen yıl yangınlarda gece uçuşlarını denediklerini aktaran Pakdemirli, termal kameralı drone ve İHA'ları denediklerini söyledi. Pakdemirli, "Yeni ne varsa alıp denememiz lazım. Önümüzdeki günlerde yeni bir uçağa bineceğiz. Genel müdürümüz bunun için Japonya'ya giderek yangın söndürme uçağını denedi. Önümüzdeki günlerde Rusya Devlet Bakanı Vladamir Putin geliyor. Rus heyeti ile yangın söndürme uçaklarına yönelik görüşmelerimiz olacak. Her gün bir önceki günden daha iyi olma mecburiyetimiz var" diye konuştu.
'AHŞAP BİNADA ÖRNEK OLACAĞIZ'
Temeli atılan caminin de ahşaptan yapılmasını istediğini dile getiren Pakdemirli, "Gönlümden geçen teşkilatımız olarak yapabildiğimiz kadar ahşap bina yapalım. Yeni ahşap teknolojileri kullanarak mimarisi çok güzel binalar yapmak mümkün. En azından bakanlığımız olarak ahşap bina yapımı konusunda örnek olmak istiyoruz" dedi.

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