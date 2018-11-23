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Bakan Pakdemirli: 490 milyon TL'lik destekleme ödemelerine başlıyoruz (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 12:19 | Son Güncelleme

ŞEHİT POLİS FETHİ SEKİN'İN AİLESİNE ZİYARET İzmir'de 'Ege Ekonomik Forumu'na katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ardından 5 Ocak 2017 tarihinde Bayraklı Adliye Sarayı'na yönelik terör saldırısını kahramanca önlerken, şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in ailesini ziyaret etti.

Bakan Pakdemirli: 490 milyon TL'lik destekleme ödemelerine başlıyoruz (2)

ŞEHİT POLİS FETHİ SEKİN'İN AİLESİNE ZİYARET
İzmir'de 'Ege Ekonomik Forumu'na katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ardından 5 Ocak 2017 tarihinde Bayraklı Adliye Sarayı'na yönelik terör saldırısını kahramanca önlerken, şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in ailesini ziyaret etti. Rabia Sekin'in her cuma dua okuttuğu, Mansuroğlu Mahallesi'ndeki evine gelen Pakdemirli, şehit polisin eşine Kur'an- ı Kerim hediye etti. Bakan Pakdemirli, buradan AK Parti İzmir İl Başkanlığı'na geçerek, parti yöneticileriyle basına kapalı toplantı yaptı.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)

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Bakan Pakdemirli: 490 milyon TL'lik destekleme ödemelerine başlıyoruz (2)Bakan Pakdemirli: 490 milyon TL'lik destekleme ödemelerine başlıyoruz (2)

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