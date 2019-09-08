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Bakan Pakdemirli: 63 futbol sahası büyüklüğünde terkedilmiş ağı sulardan çıkardık

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 11:16 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi' ile 4 yıl içinde 9 bin futbol sahası büyüklüğünde alanı taradık.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi' ile 4 yıl içinde 9 bin futbol sahası büyüklüğünde alanı taradık. Bu tarama neticesinde 63 futbol sahası büyüklüğünde terkedilmiş ağı ve 4420 adet sepeti sularımızdan çıkardık" dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından 2014 yılında, 'Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi'nin hayata geçirildiği hatırlatıldı. Projenin, deniz ve iç sularında unutulan veya terk edilen, halk arasında 'hayalet ağ' olarak tabir edilen av araçlarının temizlenmesi amacı ile uygulamaya konulduğu kaydedilen açıklamada, Bakan Bekir Pakdemirli'nin projeyi yakından takip ettiği vurgulandı.
AKDENİZ ÜLKELERİNDE BİR İLK
Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Bakan Pakdemirli, projenin kamu kaynağı kullanılması, çalışma süresi ve çalışma alanı büyüklüğü bakımından Akdeniz ülkeleri arasında bir ilk olma özelliği taşıyacağını belirterek, "Bu proje bizim Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüzün projesi. Şimdilik tamamen devletimizin, Bakanlığımızın imkânlarıyla gerçekleşiyor. Ama ilerleyen günlerde burada inşallah sivil toplum kuruluşlarımızda olacak" ifadelerini kullandı.
'1.5 MİLYON DENİZ CANLISI KORUMUŞ OLDU'
Bakan Pakdemirli, projenin Türkiye'nin iç su ve denizlerinde 2014 yılından itibaren uygulandığını belirterek, şunları kaydetti: "Proje kapsamında 4 yıl içinde 600 lokasyonda yaklaşık 65 bin dekar, yani 9 bin futbol sahası büyüklüğünde alanı taradık. Bu tarama neticesinde ise yine yaklaşık 449 bin metrekare, yani 63 futbol sahası büyüklüğünde terkedilmiş ağı ve 4420 adet sepeti sularımızdan çıkardık. 100 metre ağ yaklaşık 300 deniz canlısını, organizmasını ortadan kalkmasına sebep oluyor. Bizim şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda 1,5 milyon deniz canlısını ve ekosistemi korumuş kollamış oluyoruz. Dünya'da da böyle bir durum söz konusu. Geçen yıl 650 bin ton ağ atılmış dünyada. Bunlar bir şekilde denize karıştı. Biz bu proje ile denizlerimizi temiz tutarak, sürdürülebilirliği arttırmayı amaçlıyoruz."

Haber:ANKARA, (DHA)-

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