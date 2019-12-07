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Bakan Pakdemirli, 84 proje için 113 milyon liralık hibe sağlanacağını duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 11:09 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, IPARD-II Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Destekleri 5.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, IPARD-II Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Destekleri 5. Başvuru Çağrısı 4. Grubunda destek almaya hak kazanan 84 proje için 113 milyon liralık hibe sağlanacağını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kırsal kalkınmayı üretim ve insan odaklı bir bakış açısıyla ele aldıklarını belirterek, kırsaldan kente göçün önlenmesi, kadın ve genç girişimcilerin desteklenmesi, istihdamın artırılması ve kaliteli üretimin teşvik edilmesi amacıyla, IPARD-II kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu aracılığıyla önemli miktarda hibeyi yatırımcılarla buluşturmaya devam ettiklerini söyledi.
Bu çerçevede, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) 16 Şubat 2019 tarihinde çıktığı IPARD-II 5. Başvuru çağrı ilanı kapsamında uygun bulunan ve onaylanan projelerin 4. Grup sonuçlarının www.tkdk.gov.tr adresinden açıklandığını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:
"Açıklanan, 4. grupta 84 projeye toplam 113 milyon lira hibe sağlanacak. Bu hibe sayesinde kırsalda 275 milyon lira yatırım yapılması ve 400 yeni istihdam oluşturulması hedefleniyor. Onaylanan projelerle ilgili yatırımcılarla hibe sözleşme imzalama süreci başladı. Hibe desteği alacak projelerin 23’ü meyve-sebze soğuk hava deposu, 21’i süt çiftliği, 16’sı besi çiftliği, 10’u broyler çiftliği, 6’sı süt işleme, 5’i kırmızı et işleme, 2’si su ürünleri işleme ve 1’i de kanatlı eti işleme yatırımını kapsıyor."

2019 yılında çıkılan proje çağrı miktarı 2,8 milyar liraya ulaştı
Bakan Pakdemirli, IPARD-II kapsamında kırsal kalkınmaya yönelik yeni proje başvuru çağrılarının devam ettiğini belirterek, “25 Kasım 2019 tarihinde 50 milyon euro (320 milyon lira) hibe bütçeli IPARD-II 8. Proje Başvuru Çağrısına çıkıldı. Bu çağrıda ise işleme ve pazarlama sektörlerinde makine-ekipman alımı ve yenilenebilir enerji ekipmanları desteklenecek. Sektöre göre değişmekle birlikte yatırımların 1 milyon euro ila 3 milyon euroya kadar olan kısmına yüzde 40 ila yüzde 50 arasında hibe sağlanacak. Böylece IPARD-II 8. Başvuru çağrısıyla birlikte 2019 yılında çıkılan proje başvuru çağrı miktarı toplamda 443 milyon euroya (2,8 milyar TL) ulaşmış olacak” dedi.

8 yılda 14 bin tesise destek sağlandı
Bakanlık olarak IPARD kapsamında son 8 yılda önemli çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Pakdemirli, bu kapsamda sağlanan 4 milyar lira hibe ile 10 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını, 7 bini kadın ve gençlere ait 14 binden fazla tesisin desteklendiğini ve 60 bin yeni istihdam oluşturulduğunu söyledi.

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