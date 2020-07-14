Bakan Pakdemirli acı haberi duyurdu: 2 arkadaşımız şehit oldu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Tire'de meydana gelen kazaya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli paylaşımında "İzmir Tire’deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan arazözün kaza yapmasıyla 2 arkadaşımız şehit olmuş, 2 arkadaşımız yaralanmıştır. Şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İzmir Tire’deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan arazözün kaza yapmasıyla 2 arkadaşımız şehit olmuş 2 arkadaşımız yaralanmıştır. Şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) July 14, 2020



