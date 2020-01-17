HABER
  4. Bakan Pakdemirli, Alman Gıda ve Tarım Bakanı ile görüştü

Bakan Pakdemirli, Alman Gıda ve Tarım Bakanı ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.01.2020 10:08 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gıda ve Küresel Forumu ile 12.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gıda ve Küresel Forumu ile 12. Tarım Bakanları Konferansına katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Almanya’nın başkenti Berlin’e geldi.
Bakan Pakdemirli, her yıl ocak ayında Berlin’de düzenlenen Uluslararası Yeşil Hafta (IGW) Fuarı ve Gıda ve Tarım Küresel Forumu kapsamında gerçekleştirilecek "Tarım Bakanları Zirvesi"ne iştirak etmek üzere Berlin’e geldi. Bakan Bekir Pakdemirli ve beraberindeki heyeti Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın havaalanında karşıladı.
Bakan Pakdemirli, Berlin ziyaretinin ilk gününde Tarım Bakanları Zirvesi’ne katılan ülkelerin bakanlarının katıldığı resepsiyona katıldı. Pakdemirli, Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Julia Klöckner ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonda çok sayıda ülkenin tarım bakanı ile bir araya geldi. Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Julia Klöckner ile de görüşen Bakan Pakdemirli, mevkidaşı ile uzun süre sohbet etti.

Bakan Pakdemirli çok sayıda ikili görüşme yapacak
Teması "Herkes için gıda. Güvenli, çeşitli ve sürdürülebilir beslenme için ticaret" olan 2020 Gıda Zirvesine katılacak olan Pakdemirli, etkinlikler kapsamında "Tarımsal Kalkınma için Ticaret" konulu 4. ara oturumunda bir konuşma yapacak.
Bakan Pakdemirli ayrıca, Moğolistan, Özbekistan, Almanya, Brezilya, Hırvatistan ile AB Komisyon Başkanı ve FAO Direktörü ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
Pakdemirli, Almanya programı kapsamında Türk-Alman Sanayi ve Ticaret Odası’nda Almanya’da yaşayan Türk iş insanlarıyla bir araya da gelecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Fedakar anne oğlu okusun diye evini sattı! 18 yaşındaki genç bakın şimdi nerede çalışıyor Fedakar anne oğlu okusun diye evini sattı! 18 yaşındaki genç bakın şimdi nerede çalışıyor
İsveç, Ukrayna, Afganistan ve İngiltere Dışişleri Bakanları bir araya geldiİsveç, Ukrayna, Afganistan ve İngiltere Dışişleri Bakanları bir araya geldi
İBB Sözcüsü Ongun'dan kredi tartışmalarıyla ilgili yeni açıklamaİBB Sözcüsü Ongun'dan kredi tartışmalarıyla ilgili yeni açıklama
1/

En Çok Okunan Haberler

Genç kız bekaretini satışa çıkardı!

Genç kız bekaretini satışa çıkardı!

Korkutan patlama sesi! Ekipler alarmda

Korkutan patlama sesi! Ekipler alarmda

Sosyal medyadan uyardı: İtibar etmeyin

Sosyal medyadan uyardı: İtibar etmeyin

Mucize Doktor'da Nazlı'dan Ali'yi heyecanlandıran itiraf

Mucize Doktor'da Nazlı'dan Ali'yi heyecanlandıran itiraf

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Diğer Haberler
İBB Sözcüsü Ongun'dan kredi tartışmalarıyla ilgili yeni açıklama

İBB Sözcüsü Ongun'dan kredi tartışmalarıyla ilgili yeni açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O’Brien ile görüştü

İbrahim Kalın, O’Brien ile görüştü

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı! Listede Gelecek Partisi yok

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

TBMM Genel Kurulu’nda 'Hayvan Hakları Raporu' görüşüldü

TBMM'de hayvan hakları görüşmesi: Aynı görüşte birleştik

Rusya’nın yeni başbakanı Mihail Mişustin oldu

Rusya’nın yeni başbakanı Mihail Mişustin oldu

Ahmet Hakan'dan Fatih Altaylı'ya 'Selahattin Demirtaş' yanıtı!

Ahmet Hakan'dan Fatih Altaylı'ya 'Selahattin Demirtaş' yanıtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.