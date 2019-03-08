HABER

Bakan Pakdemirli Altıntaş’ta Seçim Bürosu açılışına katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.03.2019 19:20 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesi AK Parti seçim bürosu açılışı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin katılımı ile gerçekleşti.Altıntaş ilçesi Cunmuriyet caddesinde gerçeklen açılışa, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler, Altıntaş AK Parti İlçe Başkanı Cihangir Dönmez, Altıntaş AK Parti Belediye Başkan Adayı Arif Teke ve çok sayıda partili katıldı.AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, yaptığı konuşmada, ’’31 Mart yerel seçimlerinde Altıntaşımızı geleceğe taşıyacak toplantımıza ve seçim bürosu açılışımıza hoşgeldiniz.

Bakan Pakdemirli Altıntaş’ta Seçim Bürosu açılışına katıldı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesi AK Parti seçim bürosu açılışı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin katılımı ile gerçekleşti.
Altıntaş ilçesi Cunmuriyet caddesinde gerçeklen açılışa, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler, Altıntaş AK Parti İlçe Başkanı Cihangir Dönmez, Altıntaş AK Parti Belediye Başkan Adayı Arif Teke ve çok sayıda partili katıldı.
AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, yaptığı konuşmada, ’’31 Mart yerel seçimlerinde Altıntaşımızı geleceğe taşıyacak toplantımıza ve seçim bürosu açılışımıza hoşgeldiniz. 31 Mart yerel seçimlerinde Arif Teke kardeşimizle Altıntaş’ta sandıkları patlatacağız inşallah ’’ dedi.
Altıntaş’ta sorun olan alt yapı çalışmalarına seçim sonrası başlayacaklarını belirten AK Parti Altıntaş Belediye Başkan Adayı Arif Teke, ’’İnşallah 31 Mart yerel seçimleri sonrası ilçemizde var olan sorunları çözmek için birlik ve beraberlik içinde çalışacağız’’ dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve ise, "Bu trenden inenlerin tekrar binemeyeceğini herkesin bilmesi gerekir. Bu ilçenin üzerine kara bir bulut gibi kimsenin çökmeye hakkı yok. Türkiye bölgesel bir imtihandan geçiyor. Darbe girişimleri oldu. Türkiye’yi birileri sürekli istikrarsızlaştırmaya çalışıyor. Ama başaramayacaklar’’ dedi.

Bakan Pakdemirli Altıntaş’ta Seçim Bürosu açılışına katıldı

Bakan Pakdemirli Altıntaş’ta Seçim Bürosu açılışına katıldı

Bakan Pakdemirli Altıntaş’ta Seçim Bürosu açılışına katıldı

Bakan Pakdemirli Altıntaş’ta Seçim Bürosu açılışına katıldı

PARTNER'Ben tanıdığım erkeklerden daha delikanlıyım''Ben tanıdığım erkeklerden daha delikanlıyım'
Bakan Soylu: İHA'lara öyle bir yazılım yapıyoruz ki, kafalarını çıkaramayacaklar (2)Bakan Soylu: İHA'lara öyle bir yazılım yapıyoruz ki, kafalarını çıkaramayacaklar (2)
Anavatan Partisi lideri Çelebi: Cumhur İttifakı'nın destekçisiyizAnavatan Partisi lideri Çelebi: Cumhur İttifakı'nın destekçisiyiz

En Çok Okunan Haberler

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

Fenerbahçe'de kavga şoku

Fenerbahçe'de kavga şoku

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Baygın haldeki kadın hastanede dehşeti yaşadı!

Baygın haldeki kadın hastanede dehşeti yaşadı!

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ABD'ye sert tepki

Bahçeli'den ABD'ye sert tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulundu

Erdoğan'dan Akşener hakkında suç duyurusu

Erdoğan'dan flaş açıklama: Avukatlarımı da görevlendirdim

Erdoğan'dan flaş açıklama: Avukatlarımı da görevlendirdim

Süleyman Soylu’dan muhalefetin iddialarına cevap

Soylu'dan sert açıklama! "Sokağa çıkamazdık"

Fuat Oktay'dan Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali: Hazırız

Fuat Oktay'dan Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali: Hazırız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.