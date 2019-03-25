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Bakan Pakdemirli altız kuzuları biberonla besledi

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2019 19:12 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Amasya’daki Gökhöyük Tarım İşletmesi’nde yaklaşık 3 hafta önce doğan altız kuzulara nazarlık takıp biberonla süt verdi.Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı işletmede ikiz, üçüz, dördüz ve beşiz kuzuların doğumunun ardından bir koyun altız yavruladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Amasya’daki Gökhöyük Tarım İşletmesi’nde yaklaşık 3 hafta önce doğan altız kuzulara nazarlık takıp biberonla süt verdi.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı işletmede ikiz, üçüz, dördüz ve beşiz kuzuların doğumunun ardından bir koyun altız yavruladı. Ankara Üniversitesi ve TİGEM işbirliği ile ıslahı gerçekleştirilen yerli Bafra ırkı koyun yetiştiriciliği yapılan işletmede bu sezonda oldukça yüksek seyreden doğumlar bakanlık yetkililerini de sevindirdi. TİGEM Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece ile birlikte geldiği Amasya’da altız doğum yapan koyun ile yavrularına nazarlık takan Bakan Pakdemirli, ayrıca kuzuları biberonla verdiği sütle besledi. Bakan Pakdemirli, “Bafra ırkının ıslahı ile ilgili çalışmaları gördük. Onları yerinde denetledik. Buradan son derece iyi bir netice aldığımızı görmekteyim. Bu çiftliğimiz son derece verimli bir çiftlik. Önümüzdeki bu yıl içerisinde bu verimin de artacağına, çiftliğin cirosunun iki misline katlanacağını görüyoruz. Son derece talep gören bir ırkımız Bafra ırkı, hızlı bir şekilde de daha iyiye doğru daha iyi neticeleri alacağımız bir ırk” dedi.
Amasya Valisi Osman Varol, AK Parti Amasya Milletvekilleri M. Levent Karahocagil, Hasan Çilez ve Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir ile birlikte dolaştığı çiftlikte İşletme Müdürü Hüseyin Yılmaz’dan bilgi alan Pakdemirli, kenevir ekimine katılıp bazı makinelerin testlerini de inceledi.

Bakan Pakdemirli altız kuzuları biberonla besledi

Bakan Pakdemirli altız kuzuları biberonla besledi

Bakan Pakdemirli altız kuzuları biberonla besledi

Bakan Pakdemirli altız kuzuları biberonla besledi

Bakan Pakdemirli altız kuzuları biberonla besledi

Bakan Pakdemirli altız kuzuları biberonla besledi

Bakan Pakdemirli altız kuzuları biberonla besledi

Bakan Pakdemirli altız kuzuları biberonla besledi

Bakan Pakdemirli altız kuzuları biberonla besledi

Bakan Pakdemirli altız kuzuları biberonla besledi

Bakan Pakdemirli altız kuzuları biberonla besledi

Bakan Pakdemirli altız kuzuları biberonla besledi

Bakan Pakdemirli altız kuzuları biberonla besledi

Bakan Pakdemirli altız kuzuları biberonla besledi

Bakan Pakdemirli altız kuzuları biberonla besledi

Bakan Pakdemirli altız kuzuları biberonla besledi

Bakan Pakdemirli altız kuzuları biberonla besledi

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