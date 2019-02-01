Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kentte yaşanan hortum ve şiddetli fırtına sebebiyle hasar ihbarı sayısının 4 bin 188 olduğunu açıkladı. Pakdemirli, "Antalya’da bin 380 hasar dosyası sonuçlandırılarak 30 milyon TL tazminat ödemesi yapılmıştır" dedi.

Denizli’de incelemelerde bulunan Bakan Pakdemirli Antalya’daki fırtına hasarı hakkında bilgi verdi. 24-31 Ocak 2019 tarihlerinde 2 bin 845 adet sera sigortası ve bin 343 adet açık alan bitkisel ürün sigortası hasar ihbarı yapıldığını söyleyen Bakan Pakdemirli, Antalya genelindeki hasar ihbarı sayısının 4 bin 188 adet olduğu bilgisini paylaştı.

Sera sigortası hasar tespit işlemlerine 24 Ocak tarihi itibariyle başlandığını hatırlatan Bakan Pakdemirli, "Öncelik en yüksek hasarlı seralara verilmiştir. 31 Ocak 2019 tarihine kadar bin 380 hasar dosyası sonuçlandırılarak 30 milyon TL tazminat ödemesi yapılmıştır" diye konuştu.

30-31 Ocak 2019 tarih aralığında ihbarı yapılan ve inceleme aşamasında olan 900 civarındaki hasarın tespit işlemlerinin hızla devam ettiğine dikkat çeken Bakan Pakdemirli şöyle devam etti:

"Yetiştirilmesi durumunda bugün aksi takdirde 04 Şubat 2019 tarihine kadar tüm tespitler tamamlanacaktır. Bu kapsamdaki tazminatının 35 milyon TL civarında olacağı öngörülmektedir. Açık alan bitkisel ürün sigortası kapsamındaki hasar ihbarlarına ait muallak tazminat tutarı 6 milyon 115 bin TL civarındadır. Açık alan bitkisel ürün sigortası tazminat ödemeleri ürünlerin hasat döneminde yapılacaktır."

