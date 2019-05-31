HABER

Bakan Pakdemirli aracı oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel davet

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2019 09:28 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sahurda konuk olduğu İstanbul-Beykoz'daki evden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özel davet mesajı gönderildi.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Pakdemirli, sahurda İstanbul-Beykoz Göksu Mahallesi Muhtarı Gül Bağdatlı'nın evine misafir oldu.

Sahurda, hane sahibinin muhtar oluşu nedeniyle mahallesiyle ilgili konular ve yaklaşan İstanbul seçimleri konuşuldu.

Sahur sonrasında Gül Bağdatlı'nın akrabası olan 4 çocuk annesi ev hanımı Nazmiye Bağdatlı, Pakdemirli'den özel bir ricada bulundu. Bağdatlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kendisini evinde ağırlamak istediğini belirterek, Pakdemirli'den bu konuda yardımcı olmasını talep etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini vurgulayan Nazmiye Bağdatlı, "Gerekirse ben de muhtar olacağım. Yeter ki davetimi Cumhurbaşkanımız kabul etsinler." ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirli de Nazmiye Bağdatlı'ya kameraları göstererek "Buradan çağrı yapabilirsin." dedi.

Bunun üzerine Bağdatlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şöyle seslendi:

"Emine Hanım ile 'Reis'i davet ediyorum. Gece rüyamda gördüm. Hani böyle yer sofrasında oturuyor, böyle bir duruşu var ya. Gerçekten ayrı bir sevgi. Seni Allah başımızdan eksik etmesin, sağlıktan ayırmasın. Benden kalan ömrümü, Allah size versin. Sizin memlekete çok faydanız var. Hani (muhtarları) çağırıyor, sırf bu yüzden muhtarlığa adaylığımı koyacağım. Göksu Mahallesi'nden bin 1 oy toplayacağım. Cumhurbaşkanım sizi bin 1 oyla bu masada görmek istiyoruz."

pakk

(AA)

Beline sardığı yarım kilo uyuşturucuyla yakalandı Beline sardığı yarım kilo uyuşturucuyla yakalandı
Bakan Soylu'dan İstanbul mesajı: Fırsat vermeyinBakan Soylu'dan İstanbul mesajı: Fırsat vermeyin
Bakan Kurum: Engellilere uygun projelendirilmemiş binaya ruhsat verilmeyecekBakan Kurum: Engellilere uygun projelendirilmemiş binaya ruhsat verilmeyecek
Anahtar Kelimeler:
Bekir Pakdemirli Cumhurbaşkanı Erdoğan özel davet gül bağdatlı nazmiye bağdatlı

En Çok Okunan Haberler

Survivor Atakan'dan şaşırtan itiraf "Gece ormanda kameralar yokken..."

Survivor Atakan'dan şaşırtan itiraf "Gece ormanda kameralar yokken..."

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Pentagon harekete geçti! Nadir bulunan element...

Pentagon harekete geçti! Nadir bulunan element...

Milli takım dolu dizgin!

Milli takım dolu dizgin!

Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile görüştü

Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile görüştü

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

Diğer Haberler
Bakan Soylu'dan İstanbul mesajı: Fırsat vermeyin

Bakan Soylu'dan İstanbul mesajı: Fırsat vermeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Toplantısı sona erdi!

Kritik toplantı sona erdi! Bildiride önemli mesajlar

TBMM'de Tunceli tartışması! 'Katliam yapıldı' sözlerinin ardından...

TBMM karıştı! 'Katliam yapıldı' sözlerinin ardından...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İmamoğlu sınava bir hafta kala beraber çalışma sözü verdi

İmamoğlu sınava beraber çalışma sözü verdi

İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul'u bir siyasal çatışmanın merkezi haline getirmeye çalışıyorlar

İçişleri Bakanı Soylu: Benim endişem ve korkum şudur...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.