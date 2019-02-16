Bakan Pakdemirli, Aydın’da 1.5 milyarlira değerinde hibe paketi açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Aydın’da Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı IPARD-II 5. Başvuru Çağrı İlanı tanıtım programına katıldı. Adanan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşen programda Bakan Pakdemirli, bakanlığı tarafından yapılan yardım ve destekleri açıklayarak ülke çiftçisine ve Aydınlılara müjdeler vererek tüm desteklemelerin Mart ayı sonuna kadar ödeneceğini müjdeledi.

Tarımın ve üretimin öneminden söz eden Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, kırsala yeni bir heyecan getirecek yatırıma can verecek müjdeleri Aydın’dan verdi. Dünyanın çok hızlı değiştiğini ve tüketim merakının hızını kaybetmeden ilerlediğini kaydeden Bakan Pakdemirli, “İnsanlık ihtiyaçlarında önem sıralamasına alınırsa beslenme ilk sırada yer alıyor. Bir devlet için savunma ve yerli silah sanayi ne kadar önemli ise tarım da öyledir. Dünyayı doyuran bir ülke dünyanın lider ülkesi olacaktır. İnanımızın yararına ve verimi arttırmak için en iyi şekilde çalışıyoruz” diyerek Aydın’da 1.5 milyar değerindeki hibe destek paketini açıkladı.

Katma değer sağlayan her girişimcinin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini kaydeden Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 16 farklı alt sektörde 42 ilde yatırımların desteklendiğini son 7 yılda 14 bin projeye yaklaşık 4 milyar hibe destek sağlayarak 60 bin yeni istihdam oluşturulduğunu söyledi.

Hibe paketini biri hayvancılık diğeri işletme destekleri olarak iki ayrı paket şeklinde açıklayan Bakan Pakdemirli, birliğe ve beraberliğe daha fazla destek verildiğini bu nedenle kooperatifleşmenin de önemli olduğunu kaydetti. Kadınları ve gençleri ‘kırsalda kalkınmanın bel kemiği’ olarak nitelendiren Bakan Pekdemirli, “Tarım ve Orman Bakanlığı olarak sadece hibe ve destek açıklamıyoruz. Kolaylıklar da getiriyoruz. 7 üretici örgütü ile işbirliği protokolü imzaladık. Projesi kabul edilmezse artık yatırımcı hiçbir ücret ödemiyor. Bürokrasiyi azalttık. Yerinde üretmek anlayışı ile çalışmalarımzı devam ediyor. Son 16 yılda aydına 3,7 milyon destek vermişiz. 5.2 milyon lira ormana ve su alanlarında yatırım yapmışız” diyerek çiftçilere yönelik tüm desteklemelerin Mart sonuna kadar ödeneceğini söyledi.

“Bozuk ormanlarda incir fidanı dikilecek”

Aydın’da yapılan yatırım ve desteklemelerden de söz eden Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Aydın’da 16 bin 500 dekar arazide çalışma yapılıp ağaçlandırıldığını belirterek “Bozuk ormanlarda incir fidanı da dikeceğiz. Orman arazilerinde artık incirin önünü açtık. İlk olarak Germencik Dağyeni mahallesinde 20 dönüm alanda incir dikimi başlatacağız. 5 bin 900 dekar alanda 100 bin incir fidanı dikip vatandaşlarımıza eşit olarak dağıtacağız. Bu da 20 milyardan fazla ekstra gelir olacak. 5 bin dekar bozuk orman alanına kestane ormanı oluşturacağız” diyerek Aydın’da incir üretiminin arttırılacağını söyledi.

“İndirimli elektrik müjdesi”

Üreticilere çeşitli müjdeler veren Bakan Pekdemirli, artık hayvancılık işletmelerinin de tarımsal elektrik tarifesinden yararlanacağını kaydederek “Tarımsal sulama kapsamına tarımsal faaliyetlerin tamamını kapsayacak şekilde elektrik kullanımında üreticiler düşük tarifeden yararlanmış olacaklar. Kapsamı genişletmek suretiyle destekleri arttıracağız. 215 bin dekar arazinin sulanmasına hizmet edecek Gökbel Barajını bu yıl içinde tamamlamayı planlıyoruz. Kuşadası ve Söke’ye memba kalitesinde içme suyu verecek olan 350 milyon lira maliyetli Sarıçay Barajı’na başlıyoruz. Aydın için ne yapsak azdır. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Bakan Pekdemirli ayrıca Aydın’da yılda 200 milyon dolar ihracat sağlayacak organize su ürünleri bölgesi, tarıma dayalı ihtisas jeotermal ısıtmalı seraları kurulacağını söyledi.

“Aydın’a Ak Parti belediyeciliğini getirin”

Yaklaşan yerel seçimlere de değinen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pekdemirli, Cumhur İttifakı’nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş’tan övgü ile söz ederek “Aydın’a AK Parti belediyeciliğini getirirseniz ne isterseniz başımız üstüne. 01 Nisan sabahı gözümüz aydın günümüz aydın gün aydın olacak” diyerek Aydın’ın Mustafa Savaş ile hak ettiği yere geleceğine inandığını söyledi.

Programda desteklemelerle işletmeler kuran değişik yatırımcılara da söz verilirken, Kahramanmaraş’tan Ahmet Davarcıoğlu, Ordu’dan Zuhal Yalçın, Yozgat’tan Mustafa Özer ve Aydın’dan Hacer Tekeli örnek seçilen yatırımları hakkında konuşma yaptı.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise Aydın’a verdiği desteklerden dolayı Bakan Pakdemirli’ye teşekkür etti.

Programa, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, TKDK Başkanı Hakan Kalender,Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Bölüm Başkanı Bartosz Przywara, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, daire müdürleri belediye başkanları ve yatırımcıların yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.