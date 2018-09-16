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Bakan Pakdemirli, Aydın'da organik incir işleme tesisini gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 15:31 | Son Güncelleme

 TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aydın'ın İncirliova ilçesindeki, organik incir işleme tesisini gezdi.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aydın'ın İncirliova ilçesindeki, organik incir işleme tesisini gezdi. Bakan Pakdemirli, ziyaret sırasında tesis sahibinin yağmurlar nedeniyle incir üretiminde rekoltenin düştüğünü belirtip, bir destekleme yapılmasını istemesi üzerine, bu konuda gereken değerlendirmenin yapılacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Bölge Toplantısı için geldiği Aydın'da, ilk olarak İncirliovası ilçesindeki bir organik incir işleme tesisini ziyaret etti. Bakan Pakdemirli, burada işletme sahibi Kazım Günaydın, Ak Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Bekir Kuvvet Erim, Metin Yavuz ve Rıza Posacı, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü tarafından kapıda karşılandı. Bakan Pakdemirli'ye karşılama sırasında önce bir çiçek buketi, ardından da Nazilli Pamuk ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Koray Şimşek tarafından pamuk dalından yapılmış bir arajman verildi. Pakdemirli, kendisine verilen, açmış pamuk dallarından yapılmış arajmanı 'yeni nesil çiçek' olarak niteledi. Ardından, beraberindekilerle organik incir işleme tesisini gezen Bakan Pakdemidli, sahibi Kazım Günaydın'dan bilgi aldı. Bakan Pakdemirli'ye kuru incir ve kayısı ikram eden Günaydın, kendisinin aynı zamanda bir incir üreticisi olduğunu da belirtip, "Geçen yıl 25 ton, bu yıl ise 16 ton incin elde ettim. Yağmurlar nedeniyle verim düşüklüğü yaşandı. Bölgemizde incirle ilgili bir destekleme yapılmasını arzu ediyoruz" dedi. Bakan Pakdemirli bunun üzerine bu konuda gereken değerlendirmeyi yapacaklarını belirtip, "İncirin bölge için öneminin çok büyük" dedi.

Ziyaretin ardından Bakan Pakdemirli tesisin dışında kendisine ilgi gösteren vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Pakdemirli, daha sonra tesislerden ayrılıp Aydın Valiliği'ne geçti.

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