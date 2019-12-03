Bakan Pakdemirli Azerbaycan’da

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Tarım Bakanları 6. Toplantısı için Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi.

Bakan Pakdemirli’yi İlham Aliyev Havalimanı’nda Türkiye Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve Azerbaycan Tarım Bakanlığı yetkilileri tarafından karşılandı. Bakan Pakdemirli, havaalanında Özbekistan Tarım Bakanı ile bir süre sohbet etti.

Bakan Pakdemirli, Azerbaycan ziyaretinde, Afganistan, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen bakan ve heyet başkanlarının da katılacağı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Tarım Bakanları 6. Toplantısına katılacak. Toplantı kapsamında üye ülkelere hitaben bir konuşma yapacak olan Bakan Pakdemirli, Teşkilat üyesi bazı ülkelerin tarım bakanları ile baş başa görüşecek.

Bakan Bekir Pakdemirli’ye Azerbaycan ziyaretinde Kars milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, İstanbul milletvekili ve Türkiye Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım ile ilgili kurum müdürleri eşlik ediyor.



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