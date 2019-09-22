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Bakan Pakdemirli, 'Baba Dostları ile Buluşma' yemeğine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 00:25 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, babası merhum Ekrem Pakdemirli'nin dostlarıyla Manisa'da düzenlenen yemekte buluştu.

Bakan Pakdemirli, 'Baba Dostları ile Buluşma' yemeğine katıldı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, babası merhum Ekrem Pakdemirli'nin dostlarıyla Manisa'da düzenlenen yemekte buluştu. Pakdemirli, "Tarım şurası 15 yıldır toplanmıyordu. Ekim ayında tarım şurasını topluyoruz. Burada bizlere ulaştırılan fikirleri tartışacağız. Hangi hizmetleri yaparsak ne gibi faydaları olur konusunda konuşacağız. Önümüzdeki 25 yıla ışık tutacak bir tarım haritamızı Ekim ayı içerisinde çıkarmış oluruz diye düşünüyorum" dedi.
Yunusemre ilçesindeki bir otelde 'Baba Dostları ile Buluşma' adıyla yemek programı düzenlendi. Etkinliğe Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi (YİK) Bülent Arınç, Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Ekrem Pakdemirli döneminde siyaset yapmış pek çok isim, bürokrat ve merhum Ekrem Pakdemirli'nin dostları katıldı. Yemek sonrası konuşan Pakdemirli, sözlerine başladığı sırada duygusal anlar yaşadı. Daha sonra konuşmasına devam eden Pakdemirli, babasıyla olan anılarını anlattı.
TARIM ŞURASI TOPLANACAK
Babasının anılarının ardından, Bakanlık olarak yapacak olduğu faaliyetlerden bahseden Bakan Pakdemirli, "Bakanlık görevime ilk geldiğimden beri bir şey hayal etmiştim. Fidan konusunda dünya rekoru kırmayı. 11 Kasım 2019'da saat 11.00'de 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. Bunu buradan duyuruyorum. 81 ilde eş zamanlı yapacağız. Kampanyaya katılmak isteyenler lütfen katılsınlar. Tarım Türkiye'de futboldan daha çok konuşulan bir konudur. Bakanlık görevimin başından beri üretici dostu bir politika izleyeceğimizi söylemiştik. Bu politikaları izlediğimizde üzüm, fındık, pancay, buğday, arpa, hububat ve mümkün mertebe diğer tüm ürünlerde üreticimizin yanında olacağız. Biraz bu konuda eleştiri alabiliyoruz. Enflasyonun üzerinde rakam veriyorsunuz diye bize kızıyorlar. Ama yapacak bir şeyimiz yok bu üretimleri sürdürülebilir hale getirmemiz lazım. Çok yakında da süte zam yapacağız. Tarım şurası 15 yıldır toplanmıyordu. Ekim ayında tarım şurasını topluyoruz. Burada bizlere ulaştırılan fikirleri tartışacağız. Hangi hizmetleri yaparsak ne gibi faydaları olur konusunda konuşacağız. Önümüzdeki 25 yıla ışık tutacak bir tarım haritamızı ekim ayı içerisinde çıkarmış oluruz diye düşünüyorum" dedi.
Ekrem Pakdemirli'nin hayatının anlatıldığı kısa videonun paylaşıldığı programda Bakan Pakdemirli, toplantıya katılan misafirlere çam fidanı hediye etti. Bakan Pakdemirli oteldeki yemek programının ardından yemeğe katılanlarla toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

FOTOĞRAFLI

Bakan Pakdemirli, 'Baba Dostları ile Buluşma' yemeğine katıldıBakan Pakdemirli, 'Baba Dostları ile Buluşma' yemeğine katıldıBakan Pakdemirli, 'Baba Dostları ile Buluşma' yemeğine katıldı

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