Bakan Pakdemirli, 'Baba Dostları ile Buluşma' yemeğine katıldı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, babası merhum Ekrem Pakdemirli'nin dostlarıyla Manisa'da düzenlenen yemekte buluştu. Pakdemirli, "Tarım şurası 15 yıldır toplanmıyordu. Ekim ayında tarım şurasını topluyoruz. Burada bizlere ulaştırılan fikirleri tartışacağız. Hangi hizmetleri yaparsak ne gibi faydaları olur konusunda konuşacağız. Önümüzdeki 25 yıla ışık tutacak bir tarım haritamızı Ekim ayı içerisinde çıkarmış oluruz diye düşünüyorum" dedi.

Yunusemre ilçesindeki bir otelde 'Baba Dostları ile Buluşma' adıyla yemek programı düzenlendi. Etkinliğe Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi (YİK) Bülent Arınç, Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Ekrem Pakdemirli döneminde siyaset yapmış pek çok isim, bürokrat ve merhum Ekrem Pakdemirli'nin dostları katıldı. Yemek sonrası konuşan Pakdemirli, sözlerine başladığı sırada duygusal anlar yaşadı. Daha sonra konuşmasına devam eden Pakdemirli, babasıyla olan anılarını anlattı.