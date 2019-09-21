MANİSA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, babası merhum Ekrem Pakdemirli'nin dostlarıyla yemekte buluştu.

Manisa'da merhum babası, eski bakanlardan Ekrem Pakdemirli'nin anısına düzenlenen "Vefa Buluşması"nda konuşan Bakan Bekir Pakdemirli, bakanlığı vesilesiyle Türkiye'nin pek çok ilini ziyaret ettiğini ve bu ziyaretlerde gittiği her yerde babasıyla ilgili iyi anılarla karşılaştığını söyledi.

Zaman zaman konuşmasında babasıyla ilgili anılarını anlatırken duygulanan Bakan Pakdemirli, kardeşleri arasında babasıyla en çok vakti kendisinin geçirdiğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Babamı kaybettiğimde rehberimi de ışığımı da kaybettim. İyi bir ilim ve devlet adamıydı. Çok çalışır, az uyurdu. Herkesin bir pişmanlığı oluyor ben de babamla daha fazla vakit geçirmek isterdim. Bunu tavsiye olarak söylemek lazım ama bu duygu başa gelmeden hissedilmiyor ama rahmetliyi anmadığım ve burnumun sızlamadığı bir gün yok."

Daha sonra Bakanlık olarak yapacakları faaliyetleri anlatan Pakdemirli, şunları kaydetti: