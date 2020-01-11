Bakan Pakdemirli: "Balık ihracatında 2023 hedefini şimdiden yakaladık"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’nin toprakları kadar denizlerinin de bereketli olduğunu belirterek, "Balıkta şu anda 1 milyar 38 milyon dolar ihracatımız var. Geldiğimiz nokta aslında balıkçılıkta bizim 2023 hedefimizdi ama biz erken ulaştık. Şimdi 2023 için yeni bir hedef koyduk" dedi.

Bir dizi toplantıya katılmak üzere geldiği Mersin’de Sektör Buluşma Toplantısı’na katılan Bakan Pakdemirli, sektör temsilcilerini dinledi. Bakan Pakdemirli, son 17 yılda Mersinli çiftçiye 1 milyar 760 milyon lira tarımsal destek verdiklerinin altını çizerek, "2016-2018 yılları arasında toplam 582 projeye 17,5 milyon lira destek verdik. Kırsal kalkınma yatırımları desteklenmesi programı kapsamında 2006 yılında bugüne kadar 72,5 milyon lira hibe desteği ödedik. Son 17 yılda 57,5 milyon lira yem bitkileri desteği ödedik. Bitkisel üretim değerini yaklaşık 6 kat artışla 8,5 milyar liraya çıktı. Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi kapsamında toplam 373 yetiştiricimize yaklaşık 19 milyon lira destek ödemesi yaptık. Hayvansal üretim değerini 6,4 kat artışla 2,5 milyon liraya çıktı. Mersin’de orman ve su alanlarında son 17 yılda toplam 7 milyar 560 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Mersin’de 2 içme suyu tesisini hizmete aldık ve yıllık 151,5 milyon metre küp içme suyu temin ettik. Suluma ve içme suyu temini maksatlı 7 baraj ve 11 göleti tamamladık. 140 bin dekar araziyi suyla buluşturduk. 72 taşkın koruma tesisini hizmete aldık. Böylece 130 yerleşim yeri ve 26 bin dekar arazimizi taşkın felaketlerinden koruduk. Geleceğe Nefes kapsamında 268 bin fidan Mersin’de toprakla buluşturuldu" dedi.

"Balıkta şu anda 1 milyar 38 milyon dolar ihracatımız var"

Mersin’in Türkiye birincisi olduğu ürünleri olduğuna dikkat çeken Pakdemirli, “Mersin’de 327 bin 486 ton muz üretiyor ve bu Türkiye’nin yüzde 66’sını kapsıyor. 656 bin 440 ton limon, 10 bin 439 ton yenidünya, 199 bin 718 ton kabak, 149 bin 438 ton çilek, 53 bin 895 ton erik, 14 bin 141 ton badem üretimi yapılıyor. Mersin’in toprakları bereketli olduğu kadar denizi de son derece bereketli. Önemli bir ihraç ürünü olan kırmızı karides ile Avrupa’nın en değerli ürünü burada mevcut. Karides konusunda önümüzdeki günlerde daha fazla çalışma yapıyor olmamız lazım. Yaklaşık 480 balıkçı teknesiyle yılda yaklaşık 4 bin 500 ton balık yakalanıyor. Kıyıdan ve turizm alanı açıklarında da yeni yetiştirici alanları da bu yıl ekstra olarak 20 bin tona yakın levrek ve çupra üretimiyle bin kişiye fazla istihdam sağlandı. Burada da Türkiye’de 1 milyar 38 milyon dolar ihracatımız var. Şu anda geldiğimiz nokta aslında balıkçılıkta bizim 2023 hedefimizdi ama biz erken ulaştık. Biz şimdi 2023 için yeni bir hedef koyduk" ifadelerini kullandı.