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Bakan Pakdemirli: Balıkçılık av sezonu bu gece sona eriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 10:57 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 31 Ağustos 2018 gecesi başlayan balıkçılık av sezonunun, endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemileri için bu gece sona ereceğini söyledi.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 31 Ağustos 2018 gecesi başlayan balıkçılık av sezonunun, endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemileri için bu gece sona ereceğini söyledi.
Bakan Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile 31 Ağustos 2018 gecesi açılan balıkçılık av sezonunun, endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemiler için bu gece sona ereceğini bildirdi. Av yasağının Akdeniz'de 15 Eylül, diğer denizlerde ise 1 Eylül'de kalkacağını kaydeden Bakan Pakdemirli, balıkların üreme ve büyüme döneminde getirilen yasaklara uyulmasının, balıkların korunması, sürdürülebilir avcılığın devam ettirilmesi ve balıkçıların geleceği açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.
Bakan Pakdemirli, vatandaşların yetiştiricilik yoluyla elde edilen balıklar sayesinde güvenilir, sağlıklı ve taze balığa 12 ay boyunca ulaşabileceğini belirterek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Ülkemiz geçen yıl, çoğunluğu ülkemiz sularında bulunmayan, az bulunan veya koruma altına alınan su ürünleri türlerinden 188 milyon dolar ithalat yaparken, 100'e yakın ülkeye ise 952 Milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. Ülkemiz su ürünleri sektöründe Bakanlığımızın uyguladığı politikalar sayesinde Net İhracatçı konumunu güçlendirerek sürdürmektedir."
Bakan Pakdemirli, özellikle göçmen balıkların avcılığının, balığın biyolojisi ve su sıcaklığı gibi pek çok çevresel faktörlerin etkisiyle miktar olarak yıldan yıla farklılık gösterdiğini belirterek, "Bu sezon, palamut ve istavrit gibi pelajik göçmen balıkların avcılığı başta olmak üzere balıkçılarımız açısından verimli geçmiştir" dedi.
'120 BİN 603 DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİK'
Bakanlık olarak su ürünleri avcılığında ana hedeflerinin, deniz ve iç sulardaki su ürünleri kaynaklarını koruyarak sürdürülebilir işletilmesini sağlamak olduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli, açıklamasında şunları kaydetti:
"Bu kapsamda yasadışı avcılığın önlenmesi ve su ürünleri kontrol hizmetlerinde etkinliğin artırılması amacıyla, modern ekipmanlar ile donatılmış 3 adet yeni kontrol botu alarak denetim ekiplerimizi güçlendirdik. Ayrıca geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi ile endüstriyel balıkçılık yapan bin 601 balıkçı gemisinin avcılık faaliyetlerini anlık olarak takip ederek daha etkin denetim yapıyoruz. 2018 yılında, Bakanlığımızın yanı sıra diğer denetleyici kurumlarla birlikte özellikle Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın önemli katkısı ve işbirliği ile su ürünleri av yasaklarına ilişkin toplam 120 bin 603 adet denetim gerçekleştirdik. Daha önceki yıllara göre artış gösteren denetimlerde, kaçak avcılıkla elde edilen 828 ton su ürününe el konuldu. Yasadışı avcılık faaliyetinde bulunan ve satışını yapan 8640 kişi/işyerine toplam 18.215.402 TL idari para cezası uygulandı."
Bakan Pakdemirli, 2018 yılında 10 bin 297 balıkçıya 8 Milyon 200 bin TL destekleme ödemesi gerçekleştirdiklerini, bu uygulamanın bu yılda süreceğini kaydetti.

Haber: ANKARA, (DHA)-

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