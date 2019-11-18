Bakan Pakdemirli: "Balon balığı zehir saçmayacak balon balığı ilaç olacak"

Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli, "Balon balığı için Kanada’da kanser ilacı yapımına dair talebi söz konusu. 5 bin tona kadar bir talep var. Balon balığı zehir saçmayacak balon balığı ilaç olacak diyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, III. Tarım Orman Şurası Açılış Toplantısı’nın sonunda gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Bakan Pakdemirli, “Bizim çalışma gruplarında balon balığı konuşuldu. Balon balığı için Kanada’da kanser ilacı yapımına dair talebi söz konusu 5 bin tona kadar bir talep var. Balon balığı zehir saçmayacak balon balığı ilaç olacak diyoruz" dedi.

"Yangının ortasına girip müdahale edebilen önemli bir araç"

Yangınla mücadelede kullanılması planlanan kırmızı tanklara ilişkin konuşan Bakan Pakdemirli, "Yangın söndürme ile ilgili böyle bir aracın varlığından haberdar olduk. Yangının ortasına girip müdahale edebilen önemli bir araç. Orman teşkilatımız yeni teknik ve teknolojileri deneyen bir kurum. Yangın mevsiminde faydalı olabileceğini düşünüyorum. Bu anlamda birkaç aracın denenmesi söz konusu. Biz yangın sezonunda Geceleri bizim yönetim helikopterleri uçmuyor. Uçar ve yangın üzerinde sevk ve idare yapar. Yangın helikopterlerimiz yere indiğinde yerden süren müdahalenin sevk ve idaresinde bir takım sorunlar oluyor. Geceleri bize uçan bir şey lazım dedik. Drone ve termal kameraları uçurmaya başlayarak geleceğe yönelik yangınlarda kullanmak üzere bir inisiyatif aldık. Bunları kullanabilir miyiz diye bize deniz kuvvetleri çok destek oldu. Geceleri sevk ve idareye ne kadar devam ederseniz yangına müdahaleniz o kadar önem kazanıyor. Bu ve benzeri her türlü araç gerek teknolojiyi kullanma konusunda gayret göstereceğiz” dedi.

Danimarka’dan yazdığı mektupla şuraya katkı sağlayan Muhammet Güzel isimli vatandaş, Bakan Pakdemirli’nin daveti üzerine şuraya katıldı. Miras konusunda Danimarka’da uygulanan bir uygulamayı Türkiye için öneren Güzel ’ Bakan Pakdemirli teşekkür etti.