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Bakan Pakdemirli: "Balon balığı zehir saçmayacak balon balığı ilaç olacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 15:27 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli, "Balon balığı için Kanada’da kanser ilacı yapımına dair talebi söz konusu.

Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli, "Balon balığı için Kanada’da kanser ilacı yapımına dair talebi söz konusu. 5 bin tona kadar bir talep var. Balon balığı zehir saçmayacak balon balığı ilaç olacak diyoruz" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, III. Tarım Orman Şurası Açılış Toplantısı’nın sonunda gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Bakan Pakdemirli, “Bizim çalışma gruplarında balon balığı konuşuldu. Balon balığı için Kanada’da kanser ilacı yapımına dair talebi söz konusu 5 bin tona kadar bir talep var. Balon balığı zehir saçmayacak balon balığı ilaç olacak diyoruz" dedi.

"Yangının ortasına girip müdahale edebilen önemli bir araç"
Yangınla mücadelede kullanılması planlanan kırmızı tanklara ilişkin konuşan Bakan Pakdemirli, "Yangın söndürme ile ilgili böyle bir aracın varlığından haberdar olduk. Yangının ortasına girip müdahale edebilen önemli bir araç. Orman teşkilatımız yeni teknik ve teknolojileri deneyen bir kurum. Yangın mevsiminde faydalı olabileceğini düşünüyorum. Bu anlamda birkaç aracın denenmesi söz konusu. Biz yangın sezonunda Geceleri bizim yönetim helikopterleri uçmuyor. Uçar ve yangın üzerinde sevk ve idare yapar. Yangın helikopterlerimiz yere indiğinde yerden süren müdahalenin sevk ve idaresinde bir takım sorunlar oluyor. Geceleri bize uçan bir şey lazım dedik. Drone ve termal kameraları uçurmaya başlayarak geleceğe yönelik yangınlarda kullanmak üzere bir inisiyatif aldık. Bunları kullanabilir miyiz diye bize deniz kuvvetleri çok destek oldu. Geceleri sevk ve idareye ne kadar devam ederseniz yangına müdahaleniz o kadar önem kazanıyor. Bu ve benzeri her türlü araç gerek teknolojiyi kullanma konusunda gayret göstereceğiz” dedi.
Danimarka’dan yazdığı mektupla şuraya katkı sağlayan Muhammet Güzel isimli vatandaş, Bakan Pakdemirli’nin daveti üzerine şuraya katıldı. Miras konusunda Danimarka’da uygulanan bir uygulamayı Türkiye için öneren Güzel ’ Bakan Pakdemirli teşekkür etti.

"Ispanağı herkes gönül rahatlığıyla yesin"
Ispanak zehirlenmelerinin ardından yaşanan ıspanak satışındaki azalmalara ilişkin konuşan Bakan Pakdemirli, "Ispanağı herkes gönül rahatlığıyla yesin. Benim dört erkek evladım var. Evimde gönül rahatlığıyla tüketiyoruz. Yabani otlardan kaynaklı bir zehirlenme kesinlikle ilaç zehirlenmesi değil. Tarım ilacı kullanılmış olsa o otlar zaten yetişmezdi. Ispanağa benzemeyen yabani otları ev hanımlarımızın ayıklamasını rica edeceğiz. Çiftçilerimizi biraz daha bilinçli olması gerekiyor. Bu konuda eğitimler bakanlığımız tarafından başlatılmış durumda. Ispanakla ilgili herhangi bir sıkıntı yoktur. Sonuna kadar bunu herkes tüketsin" dedi.

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