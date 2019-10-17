Bakan Pakdemirli Batman’daki fuar açılışına katıldı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Bekir Pakdemirli Batman’da üçüncüsü düzenlenen "Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı ile Batman İnşaat ve Mobilya Fuarı" açılışına katılmak üzere Batman’a geldi.

Batman Şehirlerarası Otogar yanında kurulan fuarın açılışına Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Batman Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti İl Başkanı Akif Gür, iş adamları, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı. Gıda ve tarım stantlarını gezen Bakan Pakdemirli, bölgenin organik ve yöresel lezzetlerini tattı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Bekir Pakdemirli konuşmasına Barış Pınar Harekatı’na değinerek başladı. Pakdemirli “Barış Pınar Harekatı devam ediyor. Bu kritik süreçte batısı ile doğusuyla, kuzeyi ile güneyiyle fert ve toplum olarak teröre karşı bir olup kenetlendik." diye konuştu. Bakan Pakdemirli, konuşmasının devamında Batman’da neler yaptıklarının altını çizerek, "Çiftçilerimize son 17 yılda 1.3 milyar lira tarımsal destek verdik. Genç çiftçi destekleme proje kapsamında 2016 ila 2018 yılları arasında toplam 738 projeye 45 milyon lira destek sağladık. Verdiğimiz bütün destekler ve yaptığımız çalışmalar neticesinde 2002 yılında 153 milyon lira olan bitkisel olan üretim değerini 3.3 kat artırarak 2018 yılında 502 milyon liraya çıkardık. Yine 2002 yılında 75 milyon lira olan hayvansal üretim değerinde tam 20 kat artırarak 2018 yılında 1.6 milyara çıkardık. Batman son 17 yılda ihracatını 45 kat artırarak 6 buçuk milyon dolar seviyesine çıkarttı." şeklinde konuştu.