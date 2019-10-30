Bakan Pakdemirli Belarus’a gidiyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye-Belarus Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısına katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın Belarus’a gidecek.

Bakan Pakdemirli, KEK toplantısı ve iki ülke arasındaki genel ve tarımsal konularla ilgili görüşme ve temaslarda bulunmak üzere 30-31 Ekim tarihlerinde Belarus’a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Pakdemirli, ziyareti kapsamında Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko, KEK Eşbaşkanı ve Başbakan Yardımcısı Vladimir Dvornik, Tarım ve Gıda Bakanı Anatoly Khotko ile ikili temaslarda bulunacak.

İki ülke arasındaki tarımsal dış ticaret hacmi 79 milyon dolar

2018 yılı verilerine göre Türkiye ile Belarus arasındaki toplam dış ticaret hacmi 632 milyon dolar ve bunun 79 milyon dolarlık kısmını tarımsal ürünler oluşturuyor. Türkiye, geçen yıl Belarus’a 64 milyon dolarlık tarım ürünleri ihracatı gerçekleştirdi. Belarus’a daha çok domates, taze üzüm, taze ve kuru fıstık, narenciye gibi tarımsal ürünler ihraç edildi. Yapılacak ziyaretle iki ülke arasındaki mevcut tarımsal ilişkilerin daha da geliştirilmesi amaçlanıyor.

