Bakan Pakdemirli: Belarus'la hedef 1 milyar dolar ticaret hacmi

Haluk KARAASLAN- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA) - TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Belarus ile Türkiye arasındaki dış ticaret hacminin yüzde 4,6 artarak, 632 milyon dolar seviyesine ulaştığını söyledi. Pakdemirli, "Sayın cumhurbaşkanlarımız hedefi belirledi. Hedef, 1 milyar dolar ticaret hacmi" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ankara'da düzenlenen Türkiye- Belarus İş Forumu Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Belarus Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı İgor Lyaşenko, Belarus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vladimir Ulahoviç ve Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün de yer aldı. Toplantıda konuşan Bakan Pakdemirli, bağımsızlığını 25 Ağustos 1991 tarihinde ilan eden Belarus'u ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Pakdemirli, Belarus'un kendileri için önemli ticaret ve yatırım ortağı olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin dış ticaret hacminin 5 kat artarak, 391 milyar dolar seviyesine yükseldiğini vurgulayan Pakdemirli, "Nüfusu her yıl 1,1 milyon kişi artan, iş gücü havuzu her yıl 1,2 milyon kişi büyüyen Türkiye'de kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasıla 2002 yılındaki 3,851 dolar seviyesinden 2018 yılında 2,5 kat artarak 9,632 seviyesine yükselmiştir. Kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasılamız, satın alma gücü paritesine göre ise 28,607 dolar seviyesindedir. 2002- 2018 döneminde ihracatımız 4,5 kat artarak 2018 yılında 168 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Aynı dönemde toplam dış ticaret hacmimiz ise yaklaşık 5 kat artarak 391 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. 2021 yılında gayrisafi yurt içi hasılamızın 926 milyar dolara, ihracatımızın ise 204 milyar dolara yükselmesi öngörülmektedir" diye konuştu.

'YENİ İŞ BİRLİĞİ ALANLARI BELİRLEMEMİZ GEREK'

Belarus ile Türkiye arasındaki rakamlara değinen Pakdemirli, "2018 yılında ülkemizin Belarus'a ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 4,2 artarak 439 milyon dolar, ithalatımız ise yüzde 5,6 artarak 193 milyon dolar olarak gerçeklemiştir. Dış ticaret hacmimiz ise yüzde 4,6 artarak 632 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. İki ülke arasındaki ilişkilerin bu denli derin olduğu düşünüldüğünde söz konusu ticaret hacminin beklentilerimizin altında kaldığını belirtmek isterim. Sayın cumhurbaşkanlarımız hedefi belirledi. Hedef, 1 milyar dolar ticaret hacmi. Bu hedefe ulaşmak için hem mevcut potansiyelimiz artırmamız hem de yeni iş birliği alanları belirlememiz gerekiyor" dedi.

'VİKİNG GÜZERGAHINI TÜRKİYE YE UZATALIM'

Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin, Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Afrika pazarlarına açılmak isteyen Belarus firmaları için kapı niteliğinde olduğunu vurguladı. Bu kapıların birbirine bağlanması gerektiğini kaydeden Pakdemirli, "Nehir, deniz ve kara taşımacılığı ile bu kapıları birbirine bağlayan köprüleri çeşitlendirelim. Kuzey- güney ulaşım koridorunu geliştirerek Viking güzergahını Türkiye'ye uzatalım" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, ayrıca 2018 yılında 245 bin 254 Belarus vatandaşının Türkiye'yi ziyaret ettiğini açıkladı.