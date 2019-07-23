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Bakan Pakdemirli: Besi ve kesim fiyatlarının artması için tedbir alacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.07.2019 19:45 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçiyi, köylüyü, üreticiyi, artan maliyetler karşısına ezdirmeme gayreti içinde olduklarını belirterek, ''Et ve Süt Kurumu olarak piyasalara müdahale edip, mümkün mertebe bu besi fiyatlarının, kesim fiyatlarının artması yönünde önümüzdeki günlerde gerekli tedbirleri alıyor olacağız.'' dedi.   Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak için bugün Aksaray'a geldi.

Bakan Pakdemirli: Besi ve kesim fiyatlarının artması için tedbir alacağız

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçiyi, köylüyü, üreticiyi, artan maliyetler karşısına ezdirmeme gayreti içinde olduklarını belirterek, ''Et ve Süt Kurumu olarak piyasalara müdahale edip, mümkün mertebe bu besi fiyatlarının, kesim fiyatlarının artması yönünde önümüzdeki günlerde gerekli tedbirleri alıyor olacağız.'' dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak için bugün Aksaray'a geldi. İlk olarak Aksaray Ticaret Borsası’nda hububat satış ihalesine katılan Bakan Pakdemirli, daha sonra kentte gıda ve tarım sektöründe faaliyet gösteren fabrikaları ziyaret edip, incelemelerde bulundu.
Organize Sanayi İşadamları Derneği’nin (OSİAD) açılışına katılan Bakan Pakdemirli, bakanlık olarak çiftçiyi, köylüyü, üreticiyi, artan maliyetler karşısına ezdirmeme gayreti içinde olduklarını belirterek şunları söyledi:
''Şu an sütteki durum fena değil. İşini düzgün yapan arkadaşlarımız bir 30 yem paritesini tutturabiliyorlar. Ama besicilikte hala sıkıntılarımız var. Yapısal problemlere dayanan bir bu işin geçmişi var. İnşallah en yakın zamanda çözme yolunda gayretli adımlarımızı atacağız. Et ve Süt Kurumu olarak piyasalara müdahale edip mümkün mertebe bu besi fiyatlarının, kesim fiyatlarının artması yönünde önümüzdeki günlerde gerekli tedbirleri alıyor olacağız.''
Türkiye’de futboldan daha çok konuşulan konunun tarım ve hayvancılık olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, ''Türkiye’de futboldan daha çok konuşulan bir konu daha var. O da tarım ve hayvancılık. Herkes konuşuyor ve herkes en iyi ben bilirim diyor. Bu konuda da bir fikir birlikteliği, bir yol haritası tam anlamıyla bugüne kadar çizilememiş durumda.'' dedi.
Pakdemirli, tarımsal faaliyet ve üretimin kayıt altına alınması gerektiğini ifade ederek, ''Türkiye'de bütün çiftçilerin kayıt altına alındığı, bütün tarımsal faaliyet ve üretimin kayıt altına alındığı bir sistem hayal ediyorum. Eğer bunları gerçekleştirebilirsek çiftlilerimize, sen bunu üret deme şansımız olacak. Öteki dönemlerde de bazı ürettiğimiz ürünler ziyan oluyor. Bazı dönemlerde de gereğinden az üretildiğini görüyoruz.'' diye konuştu.
Konuşmaların ardından Bakan Pakdemirli. sektör temsilcileriyle basına kapalı toplantıda istişarede bulundu.

​FOTOĞRAFLI

Bakan Pakdemirli: Besi ve kesim fiyatlarının artması için tedbir alacağızBakan Pakdemirli: Besi ve kesim fiyatlarının artması için tedbir alacağızBakan Pakdemirli: Besi ve kesim fiyatlarının artması için tedbir alacağızBakan Pakdemirli: Besi ve kesim fiyatlarının artması için tedbir alacağız

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