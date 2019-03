Bakan Pakdemirli: “Bizim 100 yıllık planlar yapmamız lazım”

Metrekareye düşen ağaç miktarı artırılacak

Ağaçlandırma faaliyetiyle metrekareye düşen ağaç miktarının da artırılması gerektiğini ifade eden Bakan Pakdemirli, “Kişi başına düşen miktar 1-1,5 metrekare civarında, bunu 5-6 metrekareye çıkarmalıyız. 31 Mart bunun için bir fırsat. Eğer projeleri gerçekleştirenler ile İzmir’i bu hale getirenler arasında bir seçim yapılmak zorunda. İzmir bu seçimi doğru şekilde yapacaktır” dedi.

“4 milyar 300 fidanı toprakla buluşturduk”

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de Türkiye’nin yeşiline yeşil katmak, ve gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerini ifade ederek, “Cumhurbaşkanımızın başlattığı ağaçlandırma seferberliği ile 4 milyar 300 fidanı toprakla buluşturduk. İnsanımızın yaşadığı her alanda ağaçlandırma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunların içinde en anlamlarında biri şehitlerimizin için kurduğumuz hatıra ormanları. Buraya bin 500 adet fidan dikeceğiz. Her alanda çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

Cumhur İttifakı Karabağlar Belediye Başkan adayı AK Parti’li Bilal Doğan ise Karabağlar Vanlılar Derneği tarafından şehit olan vatandaşlar anısına bir hatıra ormanı önerisi geldiğini, hemen konuyu Bakan Pakdemirli’ye aktardıklarını ve hayata geçirildiğini söyledi. Depremle birlikte sağlıksız yapılaşmaların önemine dikkat çeken Doğan, “İzmir’in yüzde 62’si gecekondulardan oluşuyor, Karabağlar’da bu oran daha yüksek. Sayın Cumhurbaşkanımız, Karabağlar’la ilgili kentsel dönüşümle ilgili ciddi açıklamalarda bulundu. Allah korusun bu binalarla küçük bir sarsıntıda bile birçok bina yıkılarak can kaybı olacaktır. Kentsel dönüşüm yetkisi büyükşehir belediyesi tarafında ve sağlıklı şekilde kullanılmamıştır. Artık bu olumsuzluk görülmüştür ki kimseyi yerinden, komşusundan etmeden sağlıklı şekilde kentsel dönüşüm gerçekleştirilecek, can kaybını asgariye indirecek, önleyecek tedbirlerin alınmasını Cumhurbaşkanımız talimatla duyurmuştur. İnşallah büyükşehirin yapamadığı işleri merkezi hükümetle birlikte kimseyi hak kaybına uğratmadan gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Pakdemirli, beraberindekilerle fidan dikti.