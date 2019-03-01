HABER

Bakan Pakdemirli: “Bizim 100 yıllık planlar yapmamız lazım”

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 15:48 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2023’de 7 milyar adet fidanı toprakla buluşturacaklarını ve gelecek nesiller için artık daha uzun vadeli planlar yapılması gerektiğini belirterek, “Devlet 10 yıllık plan yapıyorsa, bizim 100 yıllık, 2023, hatta 2123 yılı orman planlamasını yapmamız lazım” dedi.İzmir’in Karabağlar ilçesindeki Van Depremi Şehitleri Ormanı açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Van depreminde 76’sı görev şehidi olmak üzere 644 şehit verildiğini hatırlatarak, “Ağaç diktiğiniz zaman şehit kardeşlerimizin rahmet kapıları kapanmaz, derler.

Bakan Pakdemirli: “Bizim 100 yıllık planlar yapmamız lazım”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2023’de 7 milyar adet fidanı toprakla buluşturacaklarını ve gelecek nesiller için artık daha uzun vadeli planlar yapılması gerektiğini belirterek, “Devlet 10 yıllık plan yapıyorsa, bizim 100 yıllık, 2023, hatta 2123 yılı orman planlamasını yapmamız lazım” dedi.
İzmir’in Karabağlar ilçesindeki Van Depremi Şehitleri Ormanı açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Van depreminde 76’sı görev şehidi olmak üzere 644 şehit verildiğini hatırlatarak, “Ağaç diktiğiniz zaman şehit kardeşlerimizin rahmet kapıları kapanmaz, derler. Sayın Cumhurbaşkanımızın ışığında ‘dünyada yaşayan her bir insana bir tane fidan dikelim’ diye yola çıktık. 2023’de 7 milyar adet fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. Bizler belki 2100 yılını görmeyeceğiz ama bugün doğanlar görmeye başlayacaklar. Biz Türkiye’ye yatırım yaparken uzun vadeli düşünmemiz lazım. Devlet 10 yıllık plan yapıyorsa, bizim 100 yıllık, 2023, hatta 2123 yılı orman planlamasını yapmamız lazım. Çocuklarımızın gelecekte daha iyi yaşamaları için. İzmir’e bakıyorum ve üzülüyorum. İzmir aşığı olarak üzülüyorum. Yeşil alanlarımız az, yerel yönetimler bu ihtimamı göstermeliler. Devlet olarak 1,5 milyon hektar ormanlık alanı artırdık” ifadelerini kullandı.

Metrekareye düşen ağaç miktarı artırılacak
Ağaçlandırma faaliyetiyle metrekareye düşen ağaç miktarının da artırılması gerektiğini ifade eden Bakan Pakdemirli, “Kişi başına düşen miktar 1-1,5 metrekare civarında, bunu 5-6 metrekareye çıkarmalıyız. 31 Mart bunun için bir fırsat. Eğer projeleri gerçekleştirenler ile İzmir’i bu hale getirenler arasında bir seçim yapılmak zorunda. İzmir bu seçimi doğru şekilde yapacaktır” dedi.

“4 milyar 300 fidanı toprakla buluşturduk”
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de Türkiye’nin yeşiline yeşil katmak, ve gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerini ifade ederek, “Cumhurbaşkanımızın başlattığı ağaçlandırma seferberliği ile 4 milyar 300 fidanı toprakla buluşturduk. İnsanımızın yaşadığı her alanda ağaçlandırma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunların içinde en anlamlarında biri şehitlerimizin için kurduğumuz hatıra ormanları. Buraya bin 500 adet fidan dikeceğiz. Her alanda çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.
Cumhur İttifakı Karabağlar Belediye Başkan adayı AK Parti’li Bilal Doğan ise Karabağlar Vanlılar Derneği tarafından şehit olan vatandaşlar anısına bir hatıra ormanı önerisi geldiğini, hemen konuyu Bakan Pakdemirli’ye aktardıklarını ve hayata geçirildiğini söyledi. Depremle birlikte sağlıksız yapılaşmaların önemine dikkat çeken Doğan, “İzmir’in yüzde 62’si gecekondulardan oluşuyor, Karabağlar’da bu oran daha yüksek. Sayın Cumhurbaşkanımız, Karabağlar’la ilgili kentsel dönüşümle ilgili ciddi açıklamalarda bulundu. Allah korusun bu binalarla küçük bir sarsıntıda bile birçok bina yıkılarak can kaybı olacaktır. Kentsel dönüşüm yetkisi büyükşehir belediyesi tarafında ve sağlıklı şekilde kullanılmamıştır. Artık bu olumsuzluk görülmüştür ki kimseyi yerinden, komşusundan etmeden sağlıklı şekilde kentsel dönüşüm gerçekleştirilecek, can kaybını asgariye indirecek, önleyecek tedbirlerin alınmasını Cumhurbaşkanımız talimatla duyurmuştur. İnşallah büyükşehirin yapamadığı işleri merkezi hükümetle birlikte kimseyi hak kaybına uğratmadan gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Bakan Pakdemirli, beraberindekilerle fidan dikti.

Bakan Pakdemirli: “Bizim 100 yıllık planlar yapmamız lazım”

Bakan Pakdemirli: “Bizim 100 yıllık planlar yapmamız lazım”

Bakan Pakdemirli: “Bizim 100 yıllık planlar yapmamız lazım”

Bakan Pakdemirli: “Bizim 100 yıllık planlar yapmamız lazım”

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
Bakırköy Adliyesi'ne  baltayla gelen kişi tutuklandıBakırköy Adliyesi'ne  baltayla gelen kişi tutuklandı
Bakan Kasapoğlu’ndan Uşaklılara stadyum ve yüzme havuzu müjdesiBakan Kasapoğlu’ndan Uşaklılara stadyum ve yüzme havuzu müjdesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigarada yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sigarada yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

06.00 itibarıyla yasaklandı!

06.00 itibarıyla yasaklandı!

Bir banka daha faizleri indirdi!

Bir banka daha faizleri indirdi!

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kahreden görüntü! Tabutlar peş peşe çıkarıldı

Tabutlar peş peşe çıkarıldı...

İzmit'te fuhuş çetesi üyeleri yakalandı

İğrenç mesajlar! Kadınları eve kapatıp zorla...

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Bedelli askerlikte celp tarihleri değişti

Bakanlık açıkladı! Bedelli askerlikte celp tarihleri değişti

TEM'de zincirleme kaza! Ankara istikameti trafiğe kapatıldı

TEM'de zincirleme kaza! Ankara istikameti trafiğe kapatıldı

Yaşlı kadın feci şekilde can verdi

Feci şekilde can verdi

Kadıköy'deki çöp konteyneri vahşetinde yeni gelişme: Öldürülen kişinin başı bulundu

Paramparça edilmişti! Bu kez çöp konteynerinde başı bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.