YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Bakan Pakdemirli: "Bu gece itibarıyla Bakanlığımızın sitesinden 74 firmayı da ifşa ederek tam 99 ürünle ilgili ifşalarımıza devam ediyoruz"

Bakan Pakdemirli: "Bu gece itibarıyla Bakanlığımızın sitesinden 74 firmayı da ifşa ederek tam 99 ürünle ilgili ifşalarımıza devam ediyoruz"

BİNGÖL HABERLERİ  | 14.02.2020 17:40 | Son Güncelleme

Bakan Pakdemirli: "Bu gece itibarıyla Bakanlığımızın sitesinden 74 firmayı da ifşa ederek tam 99 ürünle ilgili ifşalarımıza devam ediyoruz"


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
14 Şubat'ta sevgili arayanlar için yedi ipucu14 Şubat'ta sevgili arayanlar için yedi ipucu
Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Bingöl gıda denetim seferberliği

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vücuttaki lekelere dikkat

Vücuttaki lekelere dikkat

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Terör örgütü propagandası yapan şahsa soruşturma

Terör örgütü propagandası yapan şahsa soruşturma

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı

Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı

Yangın çıkan evde yanmamış halde iki Kur’an-ı Kerim bulundu

Yangın çıkan evde yanmamış halde iki Kur’an-ı Kerim bulundu

Bingöl Namaz Vakitleri 14 Şubat Cuma

İmsak
05:42
Sabah
07:05
Öğle
12:37
İkindi
15:32
Akşam
18:00
Yatsı
19:17

Bingöl Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Cuma

Saray Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Genc
Karlıova Eczanesi
Karliova
Sağlık Eczanesi
Solhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Karlıova’da karla mücadele

Karlıova’da karla mücadele

Karlıova’da karla mücadele

Karlıova’da karla mücadele

Kar ve tipide ekipler, baba oğul için seferber oldu

Kar ve tipide ekipler, baba oğul için seferber oldu

Bingöl Valiliği’nden Sur, Cizre Ve Silopi’den Göç Eden Öğrencilere Nakdi Yardım

Bingöl Valiliği’nden Sur, Cizre Ve Silopi’den Göç Eden Öğrencilere Nakdi Yardım

Bingiad’dan Genç Belediye Başkanı Ariç’e Plaket

Bingiad’dan Genç Belediye Başkanı Ariç’e Plaket

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.