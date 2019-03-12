Bakan Pakdemirli: Bu millet, esareti asla kabul etmedi

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) - TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu millet, çok zorluklar gördü; ama bir somun ekmeği 10 kişi bölüştü. Asla esareti, bayrağın başka bir bayrak tarafından gölgelenmesini kabul etmedi. Bizim de yapacağımız bu" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, sektör toplantısına katılmak üzere geldiği Kars'ta, 'Cumhur ittifakı'nın Kars Belediye Başkanı adayı MHP'li Çetin Nazik'in seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti. Beraberindeki AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç ve İl Başkanı Adem Çalkın ile seçim koordinasyon merkezine giden Bakan Pakdemirli'yi Çetin Nazik ve MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel karşıladı. Karslı halk ozanları Ensar Şahbazoğlu ve Bilal Ensar'ın 'cumhur ittifakı' için söylediği deyişi dinleyen Pakdemirli, konuşmasına İstiklal Marşı'nın kabulünün 98'inci yıl dönümünü kutlayarak başladı. İstiklal Marşı'nın, farklı etnik gruptakileri bir araya getiren harç olduğunu kaydeden Pakdemirli, "İstiklal Marşı'mız ne diyor? 'Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli; ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. İstanbul'da buna saygısızlık yapanlara Kars cevap verecek mi? 31 Mart'ta bunun cevabını Kars verecek mi? Bu milletin 4 temel değeri var. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bu asgari şartlar olduğu sürece biz birlikte ve beraber oluruz. Bugün siyasi partilerimizin büyük çoğunluğu bu asgari müşterekte bulaşamadı. Bunda buluşan iki lider var. Biri asrın lideri Recep Tayyip Erdoğan, diğeri de çok kıymetli MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli" diye konuştu.