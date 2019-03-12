Bakan Pakdemirli: Bu millet, esareti asla kabul etmedi (2)

ŞEKER ÜRETİMİ ARTIRILACAK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kars'ta Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme toplantısına katıldı. Devlet Su İşleri (DSİ) Konferans Salonu’ndaki toplantıda konuşan Bakan Pakdemirli, tarım politikalarına değindi ve çeşitli müjdeler verdi.

Kars Şeker Fabrikası’nın çalışabilmesi için pancar üretiminin artırılmasının önünü açtıklarını belirterek, "Biz ne yapıp ne edip Kars’ta bu şeker konusuna devam etmemiz lazım" dedi. Toplantı öncesi Kars’ın yöresel mutfak ürünlerinin sergilendiği standı gezerek ürünlerin tadına Bakan Pakdemirli salon girişinde çiftçilerle hatıra fotoğrafları çektirdi. Tarımın, savunma sanayisi kadar önemli olduğuna vurgu yapan Bakan Pakdemirli, "Tarımı günlük siyasete alet etmememiz gerekiyor. Bunu vatandaş da biliyor muhalefet de biliyor medya da biliyor. Medyada bakıyorsunuz hiçbir şeyden anlamayan bir kısımız elinde bir mikrofon hayvancılıkla ilgili de konuşuyor tarımla ilgili de konuşuyor. Bunu yapmamamız lazım. Çünkü tarım hakikaten hassas bir konu. Aynı ordu gibi aynı savunma sanayi gibi hassas bir konu çünkü en temel ihtiyacımız" diye konuştu.

Yeni müjdelerden de söz eden Bakan Pakdemirli, “DAP projesinin başarılı olması nedeniyle bakanlığımız tarafından projenin süresi 2019-2023 yılları arasına uzatılmıştır. Başvuruları da bugünden itibaren başlamıştır. Bu proje kapsamında ahır yapımında 385 bin liralık projenin yüzde 50’si hibe verilecek. Hayvan alımında da 5 bin TL boğaya 750 TL’de koça hibe desteği vereceğiz. Tabi ki burada bir de şeker konusu var. Biz ne yapıp ne edip Kars’ta bu şeker konusuna devam etmemiz lazım. Devlet burada varlığını sürdürmeli. Biz şeker konusunda çiftçimizin, üreticimizin, köylümüzün yanında olacağız. Bu ekim alanlarını da inşallah geliştireceğiz, kotaları da inşallah daha da yükselteceğiz. Pancar üretimini mutlaka artırmamız lazım. Buradaki fabrikayı da rantabl çalıştırabilmemiz için sizleri de daha fazla ekmeye teşvik etmemiz lazım. Sizlerin ihtiyaç duyduğu makine ve ekipmanlarda hasat makinesi ve benzeri konularda yüzde 50 hibe desteği geliyor. Birde bu bölgeye özel Türk Şeker’in 2019 üretim sözleşmesinde verim düşüklüğü nedeniyle oluşan gelir kaybını telafi etmek üzere bu bölgeye özel pancar üretiminin teşvik primini uygulamasına da geçiyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi