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Bakan Pakdemirli, Burdur'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 15:41 | Son Güncelleme

TARIM Ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Burdur'da kamu kurum ve kuruluşları ile esnafı ziyaret etti, sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Mesut MADAN/BURDUR,(DHA) - TARIM Ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Burdur'da kamu kurum ve kuruluşları ile esnafı ziyaret etti, sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir dizi ziyarette bulunmak, tarım sektörü temsilcileriyle bir araya gelmek için Burdur'a geldi. Bakan Pakdemirli, programı kapsamında ilk Burdur Valisi Hasan Şıldak'ı ziyaret etti. Vali Şıldak'ın yanı sıra AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal tarafından karşılanan Pakdemirli, ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne geçti. İl Müdürü Oktay Darcan ve müdürlük personeliyle bir araya gelen Bakan Pakdemirli, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na geçti. Bir süre partililerle görüşen Bakan Pakdemirli, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Merkez Başkanı Kamil Özcan'ı da makamında ziyaret etti. Esnafı da ziyaret eden Bekir Pakdemirli, Ulucami'de cuma namazı kıldı.

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