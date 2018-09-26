Bakan Pakdemirli, buzağıyı besledi

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de bir süt sağım merkezini ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, burada 45 günlük buzağıyı elleri ile süt vererek besledi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sabah saatlerinde İzmir'e geldi. Adnan Menderes Havalimanı'ndan helikopterle Bergama'daki bir süt sağım merkezine gelen Bakan Pakdemirli, merkezin sahibi Arzu Şentürk'ten çiftlik hakkında bilgi aldı. 1500 büyükbaşın bulunduğu merkezi gezen Pakdemirli, burada bir buzağıyı da elleri ile besledi. 4 aylık buzağıya süt veren Pakdemirli, hayvanın başını da okşadı. Belli hastalıklardan arındırılmış işletme ünvanına sahip olan merkezde, günde 40 ton süt sağımı yapılıp piyasaya satılıyor.
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