Bakan Pakdemirli, buzağıyı süt ile besledi (5)

PAKDEMİRLİ: EŞİME 'RIZAN VARSA GİDİYORUM' DEDİM

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Ticaret Odası Meclis toplantısına katılıp iş dünyasının temsilcileri ile bir araya geldi. Pakdemirli buradaki programının ardından AK Parti Buca İlçe Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi konferans salonunda yapılan toplantıya Bakan Pakdemirli, AK Parti İzmir milletvekilleri, İl Başkanı Aydın Şengül ve çok sayıda partili katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Pakdemirli, "Külliye'den beni aradıklarında eşime 'Beni arıyorlar sanırım bakanlık görevi verilecek' dedim. Bana inanmadı" diye konuştu. Bakanlık görevinin verilmesinin ardından eşine 'Rızan varsa gidiyorum' dediğini aktaran Pakdemirli, "Eşime 'Senin rızan yoksa yola çıkmıyorum. Rızan varsa gidiyorum' dedim. Onun desteğini hep aldım. Allah ondan razı olsun. Ben de ondan razıyım. Sonra baktım elinde su ile dışarda bekliyor" diye konuştu.

"ADAY OLMADIM AMA ÇALIŞTIM"

Daha sonra partililerin yerel seçimler için çalışması gerektiğini ifade eden Pakdemirli, "İzmir için yatıp kalkmamız lazım. İzmir, Özal'ı milletvekili yapmadı başbakan yaptı. Binali Yıldırım'ı seçmedi başbakan yaptı. İzmir beni seçmedi ama bakan yaptı. Artık yeni bir sistem var. 16 yıldır Türkiye'den desteği alıyoruz ama İzmir'de, Buca'da biraz eksiğimiz var. Hatayı kendimizde aramamız lazım. 2014'te çalışan ekipteydim. Bu sefer aldık dedik ama alamadık. Bu sefer almaya çok yakınız. Çünkü Buca'da hizmet yok. Belli değerler için oylar veriliyor. Buca bu defa bize her zamankinden daha yakın. Şunu unutmayın; bu davayı şahsi davaya çevirmeyin. Lütfen! 24 Haziran'da adayların yanında yer almıştım. Aday adayı oldum. Listelere dahi konulmadım. Ne küstüm ne darıldım ne başka bir şey düşündüm. Bu çizginin devam etmesi gerekiyor. Türkiye istikrarsızlaştırılmaya çalışıyor. Türkiye'nin Menderes, Özal, Erdoğan çizgisinde olması gerekiyor. Bu davaya şahsi mesele olarak bakamayız. Ben 24 Haziran'da aday olamadım. Ben buradan teşekkür ediyorum. Temayülde destek oldular. Aday olamadım. Ama ben küsmedim. 'Dışarıdan aday getirdiniz, ithal, futbolcu' demedim. Ben gittim yanlarında çalıştım. Yukarıdan bir aday geldiyse hatalı da olabilir ama yanında olmak gerekiyor" dedi.

"BUCA HİZMET ALMIYOR"

Yerel seçimlerde herkesin gönlünde bir aslanın yattığını ancak bir kişinin aday gösterileceğini kaydeden Pakdemirli, "Bana göre cumhuriyet tarihinin en önemli seçimine gidiyoruz. Başkanlık sitemine geçtik. Bu seçimde alacağımız en ufak bir zafiyet başkanlık sistemini tartışmaya açacak. Bunu unutmayın. 'Ne olursun dostum, kardeşim, bu dava AK Parti'nin değil milletin davasıdır' diyerek herkesin kapısına tek tek giderek anlatmamız lazım. Bu vebal bizlerin üzerinde" diye konuştu. Buca'nın hizmet almadığını da ileri süren Bakan Pakdemirli, "Buca'mız hizmet bekliyor. Bunu anlatmamız gerekiyor. Buca'da köy gibi yaşıyoruz. 16 yıldır bu millet bu partiye destek veriyor. Bizim de millete hizmet götürmenin yollarını bulmamız gerekiyor" dedi.

VEKİLLER 2019'U İŞARET ETTİ

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, "Sizler yerel seçimlerde gerçekten Buca'da destan yazacaksınız. Bu teşkilat ile ezberleri bozacağız. 2019 Buca için çok farklı olacak. Yerel seçimlerde sizlerle çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız. Geçenlerde yaptığımız konuşma bazılarını rahatsız etmiş, Biz inanıyorum ki destan yazacağız ve Büyükşehir Belediyesi'ni de alacağız" diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da 24 Haziran'da sergiledikleri çalışmalardan dolayı partililere teşekkür ederek, "Önümüzde yerel seçimler var. Buca'da bu seçimleri alacağımız heyecanını fazlası ile görüyorum. Özellikle büyükşehirde AK Parti bayrağının dalgalanması umuduyla hepinizi selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

'KALEYİ TERK ETMEYECEĞİZ'

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ise, partililerin enerjisini, bir birini eleştirerek, kırarak harcamamasını istedi. Herkesin birlik içerisinde, yerel seçimler için çalışması gerektiğini vurgulayan Başkan Şengül, "Heyecanının, motivasyonunun çok güzel ama önemli olan buradaki heyecanınız, samimiyetinizi dalga dalga sokağa yansıtmak" diye konuştu. Bir beklenti içerisinde hizmet yapılmasının başarı getirmeyeceğini savunan Şengül, şöyle konuştu:

"Bu teşkilatlarda herkesin emeği oldu. Herkes alın teri döktü. Eğer beklentiyle siyaset yapıyorsanız belli bir makam mevki için mücadele ediyorsanız bilin ki başarılı olamayacaksınız. Niye buradasınız? Niye gece gündüz çalışıyorsunuz? Sizin beklentiniz ne? Buraya gelen kardeşlerimin büyük çoğunluğu geçmişte yaşadığı sıkıntıları çocukları yaşamasın diye burada. Kardeşlerimin büyük çoğunluğu liderine, partisine güvendiği için burada. Çünkü öyle bir lideri var ki, dünyadaki tüm haksızlıklar karşısında dik duran bir lider. Belki biz torunlarımıza yarın, 'biz geçmişte o liderle beraberdik, yol arkadaşıydık. O davanın içindeydim. Onunla beraber koşturdum' diyeceğiz. Buradaki herkes bir şey isterse, bir şey almaya kalkışırsa kimse bir şey alamaz. Bazen süreç istediğimiz gibi gitmedi. Kendi içimizde adaletsizlik, haksızlıklar oldu. Bezen ilçe başkanımıza, milletvekilimize, il başkanımıza ulaşamadık. Yutkunduk, hep arka planda durduk. Biz gece gündüz koştururken koşturmadan makam mevkiye gelenler oldu. Yüreğimiz burkuldu, böyle olmaz dedik. Evimize gittik. O liderimizi dinlediğimizde içimiz dayanmadı yeniden koşturduk. O bunları bilmiyor. Bilse bu adaletsizliklere izin vermez. Bilse bunlara izin vermez. O nedenle biz bu kaleyi terk etmeyeceğiz."

Konuşmaların ardından, Bakan Pakdemirli, İzmir'den ayrıldı.