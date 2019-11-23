Bakan Pakdemirli canlı yayında açıkladı: İstanbul'un 3-4 aylık suyu var

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına konuk oluyor.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

BARAJLARIN DOLULUK ORANI

İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımız korkmasınlar. 3-4 aylık suyumuz var. Suyumuzu israf etmeyelim, her zaman dikkatli kullanalım. Pazartesi gününden itibaren de yağışlı hava geliyor. Bugün için suyu istediğimiz gibi kullanabiliriz ama israf edeceğimiz su geleceğimizden gidiyor. Suyu verimli kullanmayı öğrenmeliyiz.

ISPANAK ZEHİRLENMELRİ

Vatandaşlarımız ıspanağı güvenle yiyebilirler. Ispanakla ilgili yaşadığımız elim olayda yabani otlar karışmış. Zehirlenmeler yabani otlar sebebiyle ortaya çıktı. Çiftçilerimizi bilinçlendirmemiz gerekiyor. Eğer tarlada ilaçlama yapılsaydı bu durum yaşanmayacaktı.

Ayrıntılar geliyor...

