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Bakan Pakdemirli: “Çiftçilerimizin sıkıntılarını çok iyi biliyoruz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 14:14 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Nevşehir ziyareti kapsamında sektör temsilcileri ile bir araya geldi.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Nevşehir ziyareti kapsamında çiftçiler ve tarım sektörünün temsilcileri ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Nevşehir ziyareti kapsamında sektör temsilcileri ile bir araya geldi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Nevşehir ziyareti kapsamında çiftçiler ve tarım sektörünün temsilcileri ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde düzenlenen yemekte bir araya geldi. Bakan Pakdemirli burada yaptığı konuşmada tarım sektörünün sıkıntılarını çok iyi bildiklerini ifade ederken dövizin hareketliliğinde de en fazla çiftçilerin etkilendiğini söyledi. Bakan Pakdemirli, “Sıkıntılarınızı biliyoruz. Sıkıntılarınızla ilgili çözüm daima elimizin üzerinde ve sıkıntılarınızı inşallah en kısa sürede çözmüş olacağız. Tabi ki tarım sektörü ekonomik hareketten ve dövizin artışından en fazla etkilenen sektör. Bu da ister istemez bizi özellikle Ağustos ayında başlayan dövizin artışıyla girdilerimizin artışı özellikle çiftçimizin, üreticimizin ana sıkıntılarından biri haline geldi. Tabi ki biz bu dönemde neler yapabileceğimize baktık. Hep sektör ile görüştük. Tarım Kredi kooperatifleri ile konuştuk. Burada artan maliyetleri bir nebze de olsa azaltabilmek anlamında sürekli olarak bildirimler alarak ve dövizin de düşmesiyle beraberde özellikle sektörlerle de görüşerek bu maliyetleri tekrar gözden geçirdik. Bunun haricinde tabi ki destek ödemelerini erkene çektik. Mümkün mertebe ekonomik hareketlilikten az etkilenmeniz için destekleri erken bir şekilde ödemeye çalıştık. Benim cebime 300 lira, 500 lira veya bin lira girdi çok önemli değil diyebilirsiniz ama aslında devlet çok büyük gayret gösteriyor. Cumhurbaşkanımız da bu konuda ben desteklerin biraz daha erkene çekilme konusunu açtığımda şunu söyledi. Üretici bizim baş tacımız, üreticinin yükünü hafifletecek her şeyi mutlaka yapın dedi. Ve böylelikle 2018’e ait kalan desteği inşallah bırakmayacağız. Şimdi Ocak ayı içerisinde 2.1 katrilyon, Şubat ayında 3 milyar ve Mart ayı içinde şuan çalışmalarımız devam ediyor yakında da açıklayacağız. Bizim elimize 2018 yılına ait ulaşan icmali tamamlanmış hiçbir desteği ödememezlik etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin konuşmasının ardından AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe Bakan Pakdemirli’ye günün anısına çini tabak hediye etti.
Toplantıya Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı, daire müdürleri ve tarım sektör temsilcileri katıldı.

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