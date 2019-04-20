Bakan Pakdemirli: “Demek ki İzmir’de gönüllere giremedik”

AK Parti İzmir İl Başkanlığına atanan Kerem Ali Sürekli’yi ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 31 Mart yerel seçimlerinde aldıkları sonuçları değerlendirerek, “Kapı kapı dolaşma siyasetini yaparsak biz milletin gönlünü alırız. İzmir olmuyor demekle olmaz. Biz demek ki İzmir’de gönüllere giremedik” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’yi makamında ziyaret etti. Aydın Şengül’ün istifası sonrası göreve gelen Sürekli’yi tebrik etmek için İzmir’e gelen Bakan Pakdemirli, “Kerem Ali Sürekli arkadaşımızla uzun yıllara dayanan dostluğumuz var. O da benim gibi bu işlerde hiçbir zaman makam mevki aramadan koşmuştur. Son dönemde milletvekili olamadı ama hep sahalardaydı. Seçimlerde çok aktif rol aldı. 24 Haziran’da ben de aday adayıydım ama listede yer alamdım ve çalıştım. Bizim en önemli görevimiz AK Parti üyeliğimizdir. Benim de bu görevim günün birinde bitecek. Teşkilatımızda arada kırgınlıklar oluyor. Roller ve görevler değişiyor. Her zaman buralarda birilerine görevler bulunamıyor. Havluyu atmadan, pes etmeden çalışmak önemli. Liderimiz, genel merkezimiz görüyorlar. İyilik yap deniz at diyorlar ya. Bu sevdanın sürmesi için çalışmamız lazım” dedi.

“AK Parti ve Menderes’ten gelen demokrasi kökeni bu ülkeye hizmet veriyor” diyen Pakdemirli, “Bunun sürdürülmesi gerekiyor. Kerem Ali Sürekli başkanımız bu işin başından beri su taşımıştır. Milletvekilliğinden bile önemli olan İl Başkanlığı görevini Cumhurbaşkanımızdan aldı. İzmir’de görevine başladı. Bundan sonrasında artık hem kolay hem zor bir görev bizi bekliyor. Önce kendi insanımıza sahip çıkmamız lazım. Kendi küslerimizle barışmamız lazım. Kendi insanımızla aramız iyi değilse başkalarının ne oyunu ne gönlünü alabiliriz. Bugüne kadar hep eksiklerimiz oldu. Değerli İl Başkanımızın mütevazi ve cana yakın yapısıyla bunu başaracağına inanıyorum” diye konuştu. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Pakdemirli'den "Önce kendi küslerimizle barışmamız lazım" açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda

“Seçmen bize hem olumlu hem olumsuz mesajlar verdi”

31 Mart yerel seçimlerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli, “Sandıklara sahip çıkmanın önemi ortaya çıkıyor. Bir oy önemli diyoruz ya, bir oyun önemli olduğunu gördük. Seçmen bize hem olumlu hem olumsuz mesajlar verdi. Bunlara dikkat etmeliyiz. Genel olarak baktığımızda 30 büyük şehrin 16’sını oyların yüzde 53’ünü Cumhur İttifakı almış. Toplam olarak 754 AK Parti, 235 MHP ve toplamda 989 belediyeyi Cumhur İttifakı alıyor. Karşılığında 360 tane Millet İttifakı almış durumda. Gönüllere mutlaka giriyor olmamız gerekiyor. İzmir’de de Nihat Zeybekci’nin aday olması son derece önemliydi, beni sevindiren bir unsurdu. Benim İzmir’in geleceğine dair hayallerim var. Zeybekci ile gerçekleştireceğimize son ana kadar inanıyordum. Ama seçmenin dediği oluyor. Biz demek ki İzmir’de gönüllere giremedik” dedi.

“7 belediyemizin 5’ini kaybetmiş olmamız üzücü” değerlendirmesini yapan Pakdemirli, “Değerlendirmeler yapılıyor. Gönül işi diyoruz ama bu ilçelerde gönüllere giremedik. Şimdi 4 ilçemiz var. Bu ilçelerimize sorumluluk düşüyor. AK Parti belediyeciliğini gösterebilirsek bunu 30 belediyeye taşımamamız için hiçbir sebep yok. CHP’liler şimdiden enkaz belediyeciliği yapıyorlar. LED ekranlara önceki dönemlerin borçlarını yansıtmıştılar. Siz bunları bilmiyor muydunuz? Bizim partimizden de yanımıza gelenler oluyor. Kasa tamtakır demek, topu taca atmak yok. Bu bizim partimizin özelliği değil. İzmir için çok çalışmamız lazım. Daha ileri gideceğiz. Ben Ankara’ya gidip de İzmir’i unutanlardan olmadım. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçimi kazanır kazanmaz telefonla tebrik ettim, ne ihtiyacınız varsa gelebilirsiniz dedim” diye konuştu.