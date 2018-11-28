Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Açıkta satılan süt, zeytinyağı gibi ürünlerden uzak durulması lazım. Bunlar belki organikliğe, köye, çiftliğe, kırsala olan özlemimizi sembolize ediyor ama bu ürünleri her zaman çok iyi niyetli olarak algılamamız gerekiyor." dedi.