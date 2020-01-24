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  4. Bakan Pakdemirli'den dönere çamaşır suyu koyulduğu iddiasıyla ilgili açıklama

Bakan Pakdemirli'den dönere çamaşır suyu koyulduğu iddiasıyla ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 10:46 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dönere çamaşır suyu katıldığı yönündeki iddiaya ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Pakdemirli'den dönere çamaşır suyu koyulduğu iddiasıyla ilgili açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Pakdemirli, dönere çamaşır suyu katıldığı iddiasıyla ilgili şunları söyledi:

"Dönere çamaşır suyu katıldığı iddiaları ile ilgili haberdeki derneğin başkanını aradım. Ona 'Nerede çamaşır suyu kullanıldığını söyleyin, biz gidip denetleyeceğiz' dedim. Bir tane dahi gösteremedi. 'Peki neden bu haberi yaptırdın' dediğimizde de 'Biz burada döner üretiyoruz, insanlar kendileri hazırlamasın diye' yanıtını verdi. Ismarlama bir haber. Böyle bilgi kirliliklerine karşı da savaşıyoruz. Bunun için de bir yasa çıkarılacak. Önüne gelen 'Bunu yiyin, şunu yemeyin' diyemeyecek."


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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli çamaşır suyu döner

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