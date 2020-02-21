Bakan Pakdemirli’den, Kılıçdaroğlu’nun ’Saman ithal ediliyor’ iddiasına yanıt

Bir dizi programa katılmak üzere Kayseri’ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ilk olarak Kayseri Valiliğini ziyaret etti. Burada Vali Şehmus Günaydın ve il protokolü tarafından karşılanan Bakan Pakdemirli, daha sonra Melikgazi Belediyesi Toplantı Salonu’nda katıldığı sektör toplantısında Kayseri’nin meşhur pastırmasını keserek tadına baktı. Toplantıda konuşan Bakan Pakdemirli, 193 ülkeye tarımsal ürün ihraç edildiğini belirterek, “Sürekli Kayseri’nin dertleriyle dertlendik. Son bir buçuk yıl içerisinde başlayan ekonomik taarruzla birlikte her sektörde olduğu gibi tarım ve orman sektöründe ekonomik koşullar etkilendi. Biz de mümkün mertebe çiftçimizi koruduk. Son 17 yılda tarımsal hasıla yüzde 486, bitkisel üretimimiz yüzde 20 artmış. 193 ülkeye bin 827 tarımsal ürün ihraç ediyoruz. 45 dakika şarj ile 7 saat çalışabilen elektrikli prototipini geliştirdik. 2001’de 1,8 milyar TL destek veriyorken, 9 kat artışla 2019’da destekleri 16,1 milyar TL’ye çıkardık. 2020 yılında tarımsal desteklemelerimizi bir önceki yıla göre yüzde 36 artış sağladık. Türk tarımı yıllık ortalama büyüme oranı birçok Avrupa ülkesine göre ileride. Bu başarı iktidarımızın başarısı değil. Destek bizden, gayret sizden, bereket Allah’tan. 193 ülkeye tarımsal ürün ihraç ediyoruz, 5.3 milyar dolar dış ticaret fazlası olan ülkeyiz” dedi.

"GIDA MADDELERİ ÜZERİNDEN KİMSENİN SPEKÜLASYON YAPMAYA HAKKI YOKTUR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Saman ithal ediliyor" sözlerine de cevap veren Bakan Pakdemirli, “Bu günlerde polemik başladı, ‘Efendim Türkiye saman ithal eden bir ülkedir.’ Hakikatleri bükmeye çalışanlar var ülkede. Bu akıl tutulmalarını yaşıyor olmaktan vazgeçmemiz lazım. Tarım, siyaset üstü bir meseledir. CHP’nin genel başkanına bir kağıt tutuşturuyorlar, diyorlar ki ‘Efendim saman ithal ediyoruz.’ Baktım İsviçre’den 32 kilo getirilmiş. Türkiye, kendi kendine yeterli bir ülkedir. Kimsenin bu ülkede benim üreticimi, köylümün moralini bozmaya hakkı yoktur. Klavye silahşörlerinin, bir kısım medyanın yalan yanlış haberlere ne hakkı vardır, gıda maddeleri üzerinden kimsenin de spekülasyon yapmaya hakkı yoktur” ifadelerini kullandı.

Vatandaşa sağlıklı besinler yedirmek adına bazı ürünleri piyasadan kaldırma kararı aldıklarını belirten Pakdemirli, “Nar ekşisi, bir de nar ekşisi sosu var. Pekmez var, bir de şuruptan yapılma pekmezvari ürünler var. ‘Her zaman bu milletimize daha sağlıklı besinler yedirmek adına bazı tedbirler alalım. Ürünlerin üretilmesini tamamen yasaklıyoruz, piyasada olanlar için geçiş süresi tanıyalım’ dedim. Bu ürünleri piyasadan kaldıralım istedik. Böylelikle gerçek ürünler üretenin de katma değerleri mutlaka artar. Bunu unutmayalım” şeklinde konuştu.