Bakan Pakdemirli'den önemli çağrı: 15 gün ormanlardan uzak durun

Denizli'nin Çardak ilçesinde dün akşam üzeri çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangını kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarını yerinde koordine eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangına 22 arazöz 150 yangın söndürme personeli ve 7 helikopterle müdahale edildiğini söyledi.

Gece boyu yangın bölgesinde olduklarını ve tehlike atlattıklarını da anlatan Pakdemirli, 200 hektar alanın yangından etkilendiğini belirtti.

Pakdemirli Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çarşamba günü çıkan yangının da kontrol altına alındığını açıkladı.

ÇORUM'DA YANGIN SÜRÜYOR

Çorum'da orman yangının sürdüğünü de ifade eden Pakdemirli, "Çorum Kargı yangınımız var, mücadele devam ediyor. Bu Çorum Kargı yangınımızın da sınırında olan Boyabat ilçesine de bir miktar sıçrama var. Aslında tek yangın diyebileceğimiz iki ayrı noktada yangın devam ediyor Çorum ve Boyabat'ta."

"ORMANLARIMIZ BARUT GİBİ"

Sıcak hava nedeniyle ormanların ciddi risk altında olduğuna dikkat çeken Pakdemirli, "Hava çok sıcak ve kuru bu yüzden tüm omanlarımız barut gibi. Vatandaşlarımızdan ricam şu 15 gün ormanlara girmesinler, orman yakınından geçerken izmarit atmasınlar. Zaten 15 gün sonra hava rahatlayacak nem oranı yükselecektir" dedi.

Vatandaşları yangın ihbarı konusunda da uyaran Pakdemirli, "Alo 177'yi hemen bilgilendirsinler. 1 dakikalık erken çağrı bile bir ağacı kurtarır" ifadesini kullandı.



