Bakan Pakdemirli: Dünyada açlık ve obezite sorunu olmasına rağmen üretilen gıdanın her yıl üçte biri israf edilmektedir

Elif YAVUZ-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL'da '5'nci Sürdürülebilir Gıda Zirvesi' düzenlendi. 'Gıda Sektöründe Değişim' teması ile Sürdürülebilirlik Akademisi ve Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası (TÜGİŞ) iş birliğinde, Tarım Orman Bakanlığı ve BM Gıda ve Tarım Örgütü-FAO tarafından düzenlenen zirveye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı.

Zirvenin açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, açlık, israf ve sağlıksız beslenme konularına değindi. Pakdemirli, "Dünya Gıda Günü kapsamında her yıl, açlık, açlıkla mücadele, yetersiz beslenme, kaynakların paylaşımı gündeme gelmekte her insanın yeterli, sağlıklı, güvenilir ve besleyici gıdaya fiziksel ve ekonomik bakımdan sürekli erişebilme hakları değerlendirilmektedir. Örneğin ABD'de yaşayan bir çocukla, Kenya'da yaşayan bir çocuk arasında, yaşam kalitesi açısından onlarca yıl, yüzlerce fark bulunmaktadır. Birinin yemediği ekmekler ve tenezzül etmediği yemekler çöpe atılırken, diğeri bir dilim ekmeğe, bir yudum temiz suya ulaşamadan ve çoğu zaman yaşını bile dolduramadan hayatını kaybetmektedir. Bunun yanı sıra dünyada önemli ölçüde açlık ve obezite sorunu olmasına rağmen bir yandan da, üretilen gıdanın, her yıl üçte biri kaybedilmekte ya da israf edilmektedir" dedi.