Bakan Pakdemirli: “Dünyanın en kaliteli balıkları Türkiye’de üretiliyor”

“2002 yılından bu yana yetiştiricilik tesis sayımız yüzde 83 artışla 2 bin 286’ya ulaşmıştır”

“Fırsatlar Okyanusu: Doğa, Ekonomi ve İnsan” temalı 3. Küresel Balıkçılık Forumu’na da konuşmacı olarak katılan Bakan Pakdemirli, yoğun katılımın Forum’da Türkiye’nin su ürünleri alanında geldiği noktayı anlattı.

Artan gıda ihtiyacının karşılanması ve özellikle hayvansal kaynaklı protein miktarının artırılmasına yönelik olarak, su ürünleri yetiştiriciliğinin tüm dünyada hızla gelişen bir sektör halini aldığını söyleyen Bakan Pakdemirli, “Ülkemizde de su ürünleri üretiminin yetiştiricilik yoluyla artırılmasına yönelik önemli gelişmeler sağlanmış olup, ülkemiz bölgede lider konumuna yükselmiştir.

Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili ve çeşitli iç su kaynaklarına sahip olan bir ülkedir, bu durum Türkiye’de balıkçılığı geçmişten günümüze devam eden birincil ekonomik faaliyetlerden biri kılmaktadır. Günümüzde; teknolojik gelişmeler ve Bakanlığımızca sektöre verilen desteklemeler sayesinde bir taraftan üretim artarken diğer taraftan da tesislerin modernize edilmesiyle çevre dostu üretim modeline geçilmiştir” dedi.

Türkiye’nin su ürünleri yetiştiriciliğinde dünyada önemli bir paya sahip olduğunun altını çizen Bakan Pakdemirli, “2002 yılından bu yana yetiştiricilik tesis sayımız yüzde 83 artışla 2 bin 286’ya ulaşmıştır ve böylece, su ürünleri yetiştiricilik üretimi de yüzde 416 artarak 315 bin tona çıkmıştır. 2018 yılı verilerine göre 314 bin tonu avcılıktan, 314 bin 500 tonu yetiştiricilikten olmak üzere toplam 629 bin ton su ürünleri üretimi gerçekleşmiş ve yetiştiricilik üretimimiz ilk defa avcılık üretimini geçmiştir.

Üretimde yaşanan bu gelişmelere paralel olarak su ürünleri ihracatımızda, 2002 yılında 27 bin tondan, 2018 yılında 178 bin tona, değer olarak ise 97 milyon dolardan, yaklaşık 952 milyon dolara yükselmiştir. Yetiştiricilik yoluyla elde edilen ürünlerimizin başında alabalık gelmekte olup, onu sırası ile çipura, levrek ve Karadeniz alabalığı izlemektedir. Ürünlerimiz 100’e yakın ülkeye ihraç edilmektedir. İhracatımızın yaklaşık yüzde 75’ini balık çiftliklerimizde üretilen balıklarımız oluşturmaktadır. 2018 yılı ihracatımız ise 1 milyar dolara ulaşmıştır” diye konuştu.

Türkiye’nin su ürünlerinde sahip olduğu kalite, lezzet ve yüksek standartlar sebebiyle yetiştiricilik ürünlerinin dünya pazarlarında en fazla tercih edilen ürünler haline geldiğini de kaydeden Bakan Pakdemirli, “Öyle ki, ülkemizde üretim yapan firmaların yetiştirdiği çipura ve levrek balıkları dünyanın en kaliteli balıkları seçilmektedir. (ITQI 2017-2019). Yani kaliteden ödün vermiyoruz.

Türkiye’de su ürünleri avcılığında az sayıda tür için av kotası uygulaması bulunmaktadır. Kota uygulamasında gelir elde etme amacı bulunmamaktadır. Kota uygulaması, türün korunmasına ve avcılığının sürdürülebilirliğine yönelik olmaktadır. Kota uygulamasında belirlenen toplam kota tamamlanana kadar avcılığa izin verilen olimpik sistem ve her bir balıkçı gemisi için belirlenmiş kota dolana kadar avcılığa izin verilen bireysel kota uygulamaları bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin 2023 yılı su ürünleri yetiştiricilik üretimi hedefinin 600 bin ton, ihracatının ise 2 milyar dolar olarak belirlendiğini ifade eden Pakdemirli, su ürünleri kaynaklarının insanlık için ortak değerler olduğu bilincinde olan Türkiye’nin, başta komşularıyla olmak üzere bölgesel ve uluslararası düzeyde kaynakların sürdürülebilir işletimine yönelik girişimleri desteklediğini, üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirdiğini kaydetti.

Forum sonrasında Bakan Pakdemirli ve Rusya Tarım Bakanı Dimitry Patrushev önce ikili, ardından da heyetlerarası bir görüşme gerçekleştirdi. Rus Bakan Patrushev, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ve Tarım Bakanı Pakdemirli’nin birinci yılını da tebrik etti.