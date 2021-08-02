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Bakan Pakdemirli duyurdu! Bir ilde daha yangın çıktı

02.08.2021 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınlara ilişkin son durumu açıkladı. Bakan Pakdemirli, Antalya Gündoğmuş'taki yangınla ilgili olarak tahliyenin söz konusu olduğunu belirtirken Isparta'da bir yangının çıktığını açıkladı.

Bakan Pakdemirli duyurdu! Bir ilde daha yangın çıktı

Türkiye'de yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ve Kültür Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, yangınlara ilişkin son durumu açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları şu şekilde:

Birinci odağımız yerleşim yerleri olmak durumunda kaldı. Marmaris'teki yangın devam ediyor, şu anda stabil. Öğleden sonra hava şartları nedeniyle potansiyel tehlike içeriyor. Sabah saatlerinde tüm yangınlar üzerinde bakanlarla birlikte hava aracıyla koordinasyon ve inceleme yaptık. Köyceğiz'de yangın dağlık arazide devam ediyor, yerleşim yerlerinden uzak. Buradaki yangın önemli ve yaygın bir yangın. Kara birliklerinin gücünü de arttırarak bugün de özellikle karadan ve havadan ciddi tahkimatla Milas yangınımıza müdahale ediyor, olacağız.

"GÜNDOĞMUŞ'UN TAHLİYE EDİLMESİ SÖZ KONUSU"

Seydikemer'de 2 yangın devam ediyor, diğer yangınlara göre ciddiyeti daha az. Gündoğmuş yangını devam ediyor, Manavgat devam ediyor, Gündoğmuş'un tahliye edilmesi söz konusu. Tunceli Hozat yeni bilgi geldi, şu anda kontrol altına alındı. Isparta'da Sütçüler mevkisinde 11.30 sularında bir yangın daha çıktı. Ona da hemen 1 uçak, 15 arazöz, 200'ün üzerinde personel sevk ettik, çalışmalara başladık.

Tüm yangınlara 16 uçak, 51 helikopter, 850'nin üzerinde arazöz, 5 bin zerinde personelle müdahalemiz devam ediyor. Uçaklar konusunda alan yaygın olduğu için ama defalarca sortiler de yapılıyor. Muğla'da sabahtan binden fazla helikopter sortisi ve 3 bin tondan fazla su atıldı. Yerleşim yerleri odaklı gidiyoruz, maalesef ormanlarımızı bırakmak durumunda kalıyoruz. Marmaris özelinde yangında da çok ciddi yerleşim yeri tahkimatı ile çalıştık. Yerleşim yerlerinin güvenlik altına alınması belediyenin işi. Belediyelerimizin bunları tahkimatı konusunda ormanla işbirliği içinde ileriye dönük tedbir alınması gerekir diye düşünüyorum.

ÜLKELERDEN GELEN YARDIMLAR

Amfibik uçaklar tercihimiz. Rusya, Azerbaycan, İspanya gibi ülkelerden gelen yardım taleplerine 'tamam' dedik. Bu yardımlar yavaş yavaş geliyor. Gelen pilotların bizim sistemimize adapte olması zaman alıyor. Her uçağın faydası var burada. Her gelen yardımı kabul etmiyoruz. 5 tonun altında kalan uçaklar sıkıntı olabiliyor. 5 ton ve üzeri su atan, tercihen amfibik uçakları tercih ettik. Hala uçaklar gelmeye devam ediyor.

"BİR VEKİLİN PAYLAŞIMINI GÖRDÜM, ÜZÜLDÜM"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasından satır başları:

Devletin bütün kurumları ayırt etmeden söylüyorum, yangınların bir an önce söndürülebilmesi için çaba sarf ediyor. Pandemi geçirdik, tüm sağlık çalışanlarımıza moral verdik. Şimdi de buranın önde gelen kahramanları var, ormancılar... Ateşin üzerine giden insanlar. Hepimizin ciğerleri yanıyor, doğru. Bir ağaç büyütmek için çaba sarf eden ormancıların bedenleri yanıyor. Bir vekilin paylaşımını gördüm, üzüldüm. 'Geldim bir ormancı görmedim.' Göremezsin tabi, ateşin içinde ormancı. Dün 13 ormancı Antalya'da yangının ortasından alındı, kahramanlarımız kurtuldu dedik.

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Marmaris ve Manavgat'taki yangın uzaydan görüntülendiMarmaris ve Manavgat'taki yangın uzaydan görüntülendi
PARTNERNikah sonrası ilk hamle!Nikah sonrası ilk hamle!
Millet İttifakı aday gösterirse olurumMillet İttifakı aday gösterirse olurum
Anahtar Kelimeler:
yangın Isparta Bekir Pakdemirli
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