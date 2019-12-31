Bakan Pakdemirli duyurdu! Gıdada yeni dönem

Gıda alerjilerinin, çocuklarda yaygın olmak üzere, toplumun bütün kesimlerinde görülebildiğini, bunun da kişilerde farklı şikayetlere yol açtığını dile getiren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Yapılan düzenlemeyle, gıdanın tüketime hazır hale getirildiği ve son tüketiciye sunulacağı hazır yemek hizmeti veren restoran, kantin, okul, hastane vb. işletmelerde yiyeceklerin alerjen bilgileri, afiş, yazı tahtası, menü vb. vasıtalarla tüketicilere sunulacak” dedi.

ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİNİN MİKTARI YER ALACAK



Bakan Pakdemirli, ayrıca, yönetmelikle hazır ambalajlı gıdalarda beslenme bildirimi yapılmasının da zorunlu hale getirildiğini belirterek, böylece hazır ambalajlı bir gıdanın 100 gramında veya 100 mililitresinde ne kadar enerji, yağ, doymuş yağ, karbonhidrat, şeker ve tuzun yer aldığının bilineceğini söyledi.

OBEZİTEYLE MÜCADELEYE KATKI



Bakan Pakdemirli, düzenlemeyle tüketicilerin daha bilinçli gıda seçimine ve tüketmesine dolayısıyla özellikle obeziteyle mücadeleye ve halen Türkiye’de kişi başı günlük ortalama 12 gram olan tuz tüketiminin 5 gramın altına düşürülmesine katkı sağlanacağını da sözlerine ekledi.