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  4. Bakan Pakdemirli duyurdu! Gıdada yeni dönem

Bakan Pakdemirli duyurdu! Gıdada yeni dönem

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 13:27 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 1 Ocak 2020 itibariyle, hazır yemek hizmeti veren restoran, kantin, okul ve hastane gibi toplu tüketim yerlerindeki gıdalar için alerjen bilgilerinin tüketiciye sunulmasının, hazır ambalajlı gıdalarda ise beslenme bildirimi yapılmasının zorunda olacağını söyledi.

Bakan Pakdemirli duyurdu! Gıdada yeni dönem

Gıda alerjilerinin, çocuklarda yaygın olmak üzere, toplumun bütün kesimlerinde görülebildiğini, bunun da kişilerde farklı şikayetlere yol açtığını dile getiren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Yapılan düzenlemeyle, gıdanın tüketime hazır hale getirildiği ve son tüketiciye sunulacağı hazır yemek hizmeti veren restoran, kantin, okul, hastane vb. işletmelerde yiyeceklerin alerjen bilgileri, afiş, yazı tahtası, menü vb. vasıtalarla tüketicilere sunulacak” dedi.

ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİNİN MİKTARI YER ALACAK

Bakan Pakdemirli, ayrıca, yönetmelikle hazır ambalajlı gıdalarda beslenme bildirimi yapılmasının da zorunlu hale getirildiğini belirterek, böylece hazır ambalajlı bir gıdanın 100 gramında veya 100 mililitresinde ne kadar enerji, yağ, doymuş yağ, karbonhidrat, şeker ve tuzun yer aldığının bilineceğini söyledi.

OBEZİTEYLE MÜCADELEYE KATKI

Bakan Pakdemirli, düzenlemeyle tüketicilerin daha bilinçli gıda seçimine ve tüketmesine dolayısıyla özellikle obeziteyle mücadeleye ve halen Türkiye’de kişi başı günlük ortalama 12 gram olan tuz tüketiminin 5 gramın altına düşürülmesine katkı sağlanacağını da sözlerine ekledi.

Yetişkinler için vitamin ve mineraller dışındaki enerji ve bazı besin öğelerinin uluslararası günlük ortalama alım değerleri; Enerji 2000 kcal, toplam yağ 70 gram, doymuş yağ 20 gram, karbonhidrat 260 gram, şekerler 90 gram ve tuz 6 gram olarak belirlendi.

Alerjiye veya intoleransa (tüketilen bir gıdanın içinde yer alan bir maddeye karşı sindirim sisteminin reaksiyonu) neden olan belirli madde ve ürünler ise şunlar: Gluten içeren tahıllar, yumurta, hardal, kereviz, yerfıstığı, acı bakla, balık, soya fasulyesi, sert kabuklu meyveler, deniz kabukluları ve yumuşakçaları, susam tohumu, süt ve bunların ürünleri ile kükürt dioksit ve sülfitler.

1 Ocak itibariyle yürürlüğe girecek düzenlemeye ilişkin Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü’nce örnek bir gıda alerjen tablosu da hazırlandı.

Kaynak: İHA

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli hazır yemek

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