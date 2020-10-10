HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Pakdemirli duyurdu! Hatay'daki yangın kontrol altına alındı

Bakan Pakdemirli duyurdu! Hatay'daki yangın kontrol altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2020 19:12 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da dün başlayan ve 3 ilçeye yayılan orman yangınlarının tam olarak kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakan Pakdemirli duyurdu! Hatay'daki yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da dün başlayan ve 3 ilçeye yayılan orman yangınlarının tam olarak kontrol altına alındığını açıkladı.

"Çok ciddi kasıt şüpheleri ortaya çıktı. Valiliğimiz çok yönlü soruşturuyor, 4 şüpheli gözaltında" diyen Pakdemirli, "Yangına bir uçak, 5 helikopter, 188 arazöz, 25 iş makinesi ve bugün yapılan takviyelerle beraber 750 personelin müdahale ettiğini söyleyebilirim. Bu da bizim toplam orman gücümüzün yaklaşık yüzde 10'u" ifadesini kullandı.

Pakdemirli, "Dün akşam itibarıyla baktığımızda 300-400 hektar olabilir gibi görmüştük ama bugün itibarıyla bu hesabın üzerine gitmedik. Burada öncelik, yangının söndürülmesiydi. Bunların hepsinin hesaplarını yapıyoruz, en yakın zamanda hem Avrupa Yangın Birliğine hem de internet sitemizde bunları yayınlıyor olacağız . Çok büyük bir yangın değil ama özellikle bizi korkutan kısmı meskun mahale yakın olmasıydı." açıklamasında bulundu.

Detaylar geliyor...

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Hatay'da bir noktada daha yangın çıktıHatay'da bir noktada daha yangın çıktı
Ankara'da hava nasıl olacak? İşte Ankara hava durumuAnkara'da hava nasıl olacak? İşte Ankara hava durumu
En Çok Okunan Haberler
Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un sevişmesi olay oldu
Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un sevişmesi olay oldu
Yangın yeniden yerleşim yerlerine ulaştı
Yangın yeniden yerleşim yerlerine ulaştı
Swinger operasyonunda yeni detaylar: Eşlerine parayla...
Swinger operasyonunda yeni detaylar: Eşlerine parayla...
The Times duyurdu: Türkiye, İngiliz koleksiyonundaki antik ve modern tohumlara el koydu
The Times duyurdu: Türkiye, İngiliz koleksiyonundaki antik ve modern tohumlara el koydu
Bildiğiniz halini unutun! Serap Paköz makyajsız haliyle şaşırttı
Bildiğiniz halini unutun! Serap Paköz makyajsız haliyle şaşırttı
Şoke eden görüntüler! Bu halde basıldılar
Şoke eden görüntüler! Bu halde basıldılar
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Tekirdağ'ı hortum vurdu
Tekirdağ'ı hortum vurdu
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Diğer Haberler
Hatay'da bir noktada daha yangın çıktı
Hatay'da bir noktada daha yangın çıktı
Aydın'da korkunç olay! İtfaiye eri kendini astı
Korkunç olay! İtfaiye eri kendini astı
Hatay’daki yangında molotof kokteyli iddiası
Hatay’daki yangında korkunç iddia! Molotof kokteyli mi atıldı?
Samatya'da batan balıkçı teknesinden nefes kesen kurtarma operasyonu
Nefes kesen operasyon! Batan tekneden böyle kurtarıldı
1 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
1 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
Sürücüler dikkat! Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü 32 gün kapalı olacak
Sürücüler dikkat! 32 gün kapalı olacak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.