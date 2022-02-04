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Bakan Pakdemirli duyurdu... Ödemeler hesaplara yatmaya başladı

04.02.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 629 milyon 532 bin Türk lirası tutarındaki tarımsal destek ödemesinin bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

Bakan Pakdemirli duyurdu... Ödemeler hesaplara yatmaya başladı

Gelen son dakika bilgisine göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabı Twitter'dan tarımsal destek ödemelerine ilişkin bir paylaşım yaptı. Bakan Pakdemirli, paylaşımında 629 milyon 532 bin Türk lirası tutarındaki tarımsal destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını açıkladı.

Bakan Pakdemirli'nin paylaşımı şu şekilde:

"629 milyon 532 bin Türk lirası tarımsal destek ödemesini bugün itibarıyla çiftçimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. "Hububat, Baklagil ve Dane Mısır Desteği" 526 milyon 798 bin Türk lirası, "Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği" 80 milyon 651 bin Türk lirası, "Büyükbaş Hayvan Hastalıkları Tazminatı" 10 milyon 669 bin Türk lirası, "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi" 8 milyon 38 Bin Türk lirası, "Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Katılım Primi" 3 milyon 373 bin Türk lirası. Destek bizden, üretmek sizden."

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