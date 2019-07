Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yerli ve milli elektrikli traktörle mazot maliyetlerinin yüzde 90’dan fazla düşeceğini belirterek, "Çiftçilerin, üreticilerin mazot derdi, Yerli Elektrikli Traktör Projesi’yle artık tarihe karışacak. Hasat Bayramı kapsamında tanıtımı yapılan yerli ve milli elektronik küpe ile büyük ve küçükbaş hayvanların anlık hayvan sayımı, anlık konum bilgisi, kızgınlık takibi, profesyonel sürü yönetimi, salgın hastalıklarla etkin mücadele, yüzde 100 kayıtlılık sistemi an be an takip edilecek” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla TİGEM tarafından düzenlenen geleneksel 69. Hasat Bayramı’nda konuştu. Hasadın ve bereketin coşkusunun paylaşıldığı, tarımda alın terinin, toprağa verilen emeğin, atılan tohumun, edilen duanın ve bir yıllık emeğin meyvelerinin toplandığı Hasat Bayramı’nın tarımla geçinenler için oldukça önemli olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, “Bu bayram, Türkiye’nin en büyük çiftçisi olan TİGEM’in şahsında simgeleşmiştir” dedi.