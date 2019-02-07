HABER

Bakan Pakdemirli elektrikli traktörün yakında görücüye çıkacağını açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.02.2019 11:38 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’nin elektrikli traktörünün Mart ayında tanıtılacağını belirtti.Tarım ve hayvancılık sektöründe önemli bir yere sahip olan ve Orion Fuarcılık ev sahipliğinde 2005 yılından bu yana başarı ile düzenlenen Agroexpo, yurt dışından önemli üreticiler, tarım ve hayvancılık firmaları, yerli ve yabancı traktör üreticileri başta olmak üzere tüm sektör temsilcilerini İzmir’de ağırlıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’nin elektrikli traktörünün Mart ayında tanıtılacağını belirtti.
Tarım ve hayvancılık sektöründe önemli bir yere sahip olan ve Orion Fuarcılık ev sahipliğinde 2005 yılından bu yana başarı ile düzenlenen Agroexpo, yurt dışından önemli üreticiler, tarım ve hayvancılık firmaları, yerli ve yabancı traktör üreticileri başta olmak üzere tüm sektör temsilcilerini İzmir’de ağırlıyor. 7-10 Şubat tarihleri arasında Fuar İzmir’de Türk tarımını dünya tarımıyla buluşturan 14. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı bugün açılacak. Açılış öncesi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, fuara katılım sağlayan çeşitli ülkelerin bakanlarıyla birlikte stantları ziyaret ederek, yeni model traktör üreten firmaların açılış kurdelelerini kesti. Bakan Pakdemirli, “Tarım, makinesiz olmuyor. Önümüzdeki günlerde inşallah Türkiye olarak bizlerin de bir elektrikli traktörümüz var. Onu da inşallah sizlere sunacağız. Cumhurbaşkanımızı da davet edeceğiz. Önümüzdeki Mart ayına yetiştirmeyi planlıyoruz. Mekanizasyon çok önemli. Mekanizasyon olmadan tarımda başarı sağlamamız mümkün değil. Tarımın geleceği için mekanizasyonları tamamlamamız gerekiyor” dedi.

Bakan Pakdemirli elektrikli traktörün yakında görücüye çıkacağını açıkladı

Bakan Pakdemirli elektrikli traktörün yakında görücüye çıkacağını açıkladı

Bakan Pakdemirli elektrikli traktörün yakında görücüye çıkacağını açıkladı

Bakan Pakdemirli elektrikli traktörün yakında görücüye çıkacağını açıkladı

Bakan Pakdemirli elektrikli traktörün yakında görücüye çıkacağını açıkladı

Bakan Pakdemirli elektrikli traktörün yakında görücüye çıkacağını açıkladı

Bakan Pakdemirli elektrikli traktörün yakında görücüye çıkacağını açıkladı

Bakan Pakdemirli elektrikli traktörün yakında görücüye çıkacağını açıkladı

Bakan Pakdemirli elektrikli traktörün yakında görücüye çıkacağını açıkladı

Bakan Pakdemirli elektrikli traktörün yakında görücüye çıkacağını açıkladı

Bakan Pakdemirli elektrikli traktörün yakında görücüye çıkacağını açıkladı

Bakan Pakdemirli elektrikli traktörün yakında görücüye çıkacağını açıkladı

Bakan Pakdemirli elektrikli traktörün yakında görücüye çıkacağını açıkladı

Bakan Pakdemirli elektrikli traktörün yakında görücüye çıkacağını açıkladı

Bakan Pakdemirli elektrikli traktörün yakında görücüye çıkacağını açıkladı

En Çok Okunan Haberler

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Şule Çet davasında yeni gelişme! Dikkat çeken bardak detayı

Şule Çet davasında yeni gelişme! Dikkat çeken bardak detayı

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

5 yaşındaki Havva 18 sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 sonra enkazdan kurtarıldı

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Diğer Haberler
Mehmet Özhaseki, CNN Türk yayınında anket sonuçlarını paylaştı! 'Öndeyiz çok da keyifliyiz'

CNN Türk yayınında anket sonuçlarını paylaştı! 'Öndeyiz çok da keyifliyiz'

CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vakıf üniversitelerine eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vakıf üniversitelerine eleştiri

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Salda Gölü' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Salda Gölü' tartışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.