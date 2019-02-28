Bakan Pakdemirli: “Fındık bahçelerinde dekara 200 kg üzerinde verim almayı hedefliyoruz”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Fındıkta verim ve kaliteden düşmüş bahçeleri yenileme çalışmalarını gündeme aldık. Böylece inşallah fındık bahçelerinde dekara 200 kilogram üzerinde verim almayı hedefliyoruz” dedi.

AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü’ye 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için çalışmalarına destek vermek için kente gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman köylüleri ve çiftçilerle bir araya geldi. Düzce Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapılan Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Bekir Pakdemirli, Karadeniz Bölgesi’nin önemli geçim kaynaklarının başında gelen Fındık ile ilgili açıklamalar yaptı.

Pakdemirli, orman köylülerine ve çiftçilere yönelik yaptığı konuşmasında, “Fındıkta verim ve kaliteden düşmüş bahçeleri yenileme çalışmalarını gündeme aldık. Böylece inşallah fındık bahçelerinde dekara 200 kilogram üzerinde verim almayı hedefliyoruz. Zaten burası Karadeniz’in diğer bölgelerine göre verimde daha yüksek bunu daha da arttırmamız lazım. 10 Nisan gibi bir fındık çalıştayımız var. 3 gün boyunca fındığı konuşacağız. Fındığın dünü, bugünü yarınını bir arada konuşmamız lazım. Ben şunu görüyorum. Fındığın sadece o sezon için fiyatını kurtarıyoruz, ondan sonra ki sezonlarda yine yatıyoruz ve uyuyoruz. Bunu yapmamız lazım. Fındığı nasıl kullanacağız, Türkiye fındıkta yüzde 60-65 ile tüm Dünya üretiminin 3’te 2’sine sahip. Çok güzel. Ama bugünkü işi bu yapıyla bırakırsak da yarınlarda Türkiye birinci ülke olmayacak. Yani hep 1 kilogram fındığı 20 liraya satmaya çalışıyoruz ancak 2 kilogram fındığı 30 liraya nasıl satarız diye düşünmüyoruz. Oturup bunların hepsini bu fındık çalışıtayında konuşacağız. 10-12 Nisan arası Ordu’da yapacağız. Bende çalıştayın son gününde orada olacağım” diye konuştu.

Programın sonunda Bakan Pakdemirli’ye Vali Zülkif Dağlı tarafından tablo hediye edildi.

