Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Finike ve Kumluca ilçelerinde 5 bin dönüm örtü altı alanın zarar gördüğünü belirterek, "Yaraları nasıl sararız bunun çalışmalarını yapıyoruz. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Ön çalışmaları bir hafta içinde bitireceğiz" dedi.

Bakan Pakdemirli, dün şiddetli yağış, fırtına ve hortumun etkili olduğu Kumluca ve Finike ilçelerinde incelemelerde bulundu. Kumluca ilçe girişinde vatandaşlar tarafından karşılanan Bakan Pakdemirli, stadyum çevresinde hortumun zarar verdiği alanları inceledi. Bakan Pakdemirli daha sonra Kum Mahallesi Cam Kırığı Caddesi’nde sağlı ve sollu olarak hortumun vurduğu yıkılan sera alanlarını inceledi, çiftçilerle sohbet etti. Pakdemirli, hortumdan zarar gören Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike Hizmet Birimi’ndeki incelemesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Normalin üzerinde bir yağış oldu"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya’da dün bir doğal afet yaşandığını hatırlatarak, Kumluca ve Finike ilçelerinde incelemelerde bulunduğunu söyledi.

Çeşitli yerlerde zararın olduğunu ve tahmin ettikleri kadar büyük bir zararın olmadığını dile getiren Bakan Pakdemirli, "Kumluca ve Finike’de 5 bin dönüm kadar örtü altı arazide zarar var. Bazı narenciye alanlarında var. Çok normalin üzerinde bir yağış oldu. Rüzgar ve hortum olayı yaşandı. Son dönemde bu olayları yaşamaya başladık. Çarşamba günü de Bakanlık olarak meteorolojik uyarına bulunmuştuk. En büyük üzüntümüz 2 can kaybına. 11 yaralıdan 2’si hastanede kaldı. 2 yaralının hastanede tedavileri devam ediyor. Onları da ziyaret ettik" diye konuştu.