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Bakan Pakdemirli: "Finike ve Kumluca’da 5 bin dönüm örtü altı alan zarar gördü"

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 12:24 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Finike ve Kumluca ilçelerinde 5 bin dönüm örtü altı alanın zarar gördüğünü belirterek, "Yaraları nasıl sararız bunun çalışmalarını yapıyoruz.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Finike ve Kumluca ilçelerinde 5 bin dönüm örtü altı alanın zarar gördüğünü belirterek, "Yaraları nasıl sararız bunun çalışmalarını yapıyoruz. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Ön çalışmaları bir hafta içinde bitireceğiz" dedi.
Bakan Pakdemirli, dün şiddetli yağış, fırtına ve hortumun etkili olduğu Kumluca ve Finike ilçelerinde incelemelerde bulundu. Kumluca ilçe girişinde vatandaşlar tarafından karşılanan Bakan Pakdemirli, stadyum çevresinde hortumun zarar verdiği alanları inceledi. Bakan Pakdemirli daha sonra Kum Mahallesi Cam Kırığı Caddesi’nde sağlı ve sollu olarak hortumun vurduğu yıkılan sera alanlarını inceledi, çiftçilerle sohbet etti. Pakdemirli, hortumdan zarar gören Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike Hizmet Birimi’ndeki incelemesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Normalin üzerinde bir yağış oldu"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya’da dün bir doğal afet yaşandığını hatırlatarak, Kumluca ve Finike ilçelerinde incelemelerde bulunduğunu söyledi.
Çeşitli yerlerde zararın olduğunu ve tahmin ettikleri kadar büyük bir zararın olmadığını dile getiren Bakan Pakdemirli, "Kumluca ve Finike’de 5 bin dönüm kadar örtü altı arazide zarar var. Bazı narenciye alanlarında var. Çok normalin üzerinde bir yağış oldu. Rüzgar ve hortum olayı yaşandı. Son dönemde bu olayları yaşamaya başladık. Çarşamba günü de Bakanlık olarak meteorolojik uyarına bulunmuştuk. En büyük üzüntümüz 2 can kaybına. 11 yaralıdan 2’si hastanede kaldı. 2 yaralının hastanede tedavileri devam ediyor. Onları da ziyaret ettik" diye konuştu.

"Hasar tespit çalışması devam ediyor"
Devletin tüm kurumlarıyla bölgede olduğunun altını çizen Pakdemirli, "Yerel yönetim ve kamu kurumları burada, milletvekilleri burada. Yaraları nasıl sararız bunun çalışmalarını yapıyoruz. 24 Haziran sonrası yaşanan doğal afetlerin hepsiyle alakalı bakanlığımızın genel bir çalışması var. Nasıl bir tazmin yapabiliriz bununla ilgili de bir çalışma yaptık. Cumhurbaşkanımıza sunduk. Son birkaç günde olanları da dahil edeceğiz. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Ön çalışmaları bir hafta içinde bitireceğiz. En kısa zamanda tazmin konusunda gerekli açıklamaları da yapacağız" dedi.
Pakdemirli, bugün ve yarın öğleden sonra fırtına uyarısı olduğunu belirterek, vatandaşların gerekli tedbiri almasını istedi.
Bakan Pakdemirli’ye, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de eşlik etti.

Bakan Pakdemirli: "Finike ve Kumluca’da 5 bin dönüm örtü altı alan zarar gördü"

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