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Bakan Pakdemirli: “Geçmiş seçimlere oranla daha fazla oy almamız gerekiyor”

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 16:14 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Geçmiş seçimlere oranla daha fazla oy almamız gerekiyor" dedi.Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kırşehir’e gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Bakan Pakdemirli: “Geçmiş seçimlere oranla daha fazla oy almamız gerekiyor”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Geçmiş seçimlere oranla daha fazla oy almamız gerekiyor" dedi.
Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kırşehir’e gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Burada konuşan Pakdemirli, muhalefetin yıpranmadığını ama iktidarın yıprandığını söyleyerek, "Bir parti iktidarda kaldığı sürece oy oranı eksiliyor. Muhalefet hiçbir zaman yıpranmaz ama iktidar her zaman yıpranır. Koalisyon çıkarmayacak bir sisteme de ihtiyacımız vardı. Başkanlık sistemi, bu sistemi Özal da istiyordu. Demirel de istiyordu. Geçmişte bir çok liderinde istediği bir sistemdi. Koalisyon çıkmaması ve işlerin daha hızlı yürümesi, her şey için yasa çıkmaması bazı şeylerin kararnamelerle yürümesi gerekiyordu. Bu sistemde sizlerin teveccühleri ile gelmiş oldu" ifadelerini kullandı.
31 Mart’ta yapılacak olan seçimlerin önemini anlatan Bakan Pakdemirli, “Bu sistemin noter tasdikini halk olarak bizlerin yapması gerekiyor. Hem içeride hem de dışarıda birtakım fırsat bekleyenler, bu işi tekrar masaya yatırmak tekrar parlamenter sisteme döndürmek koalisyonlar ortamı ile Türkiye’yi geriye götürmek isteyenler var. İstikrar için 5 yıl daha AK Parti iktidarına ihtiyacımız var. Geçmiş seçimlere oranla daha fazla oy almamız gerekiyor” dedi.

“Ekonomi ile ilgili zor bir dönemden de geçiyoruz”
Ekonomi ile ilgili zor bir dönemden de geçildiğini belirten Bakan Pakdemirli, “Ekonomi ile ilgili bir saldırı oldu. Türkiye istikrarsızlaştırılmak istenmesine rağmen son 5 yılda güzel bir imtihan verdi. Vatandaş ise demokrasinin yanında oldu. Gezi olaylarını geçtik. 17/25 yargı darbesini geçtik. Darbeyi geçtik, ekonomik darbeyi geçtik. Bundan sonra önümüzdeki sınav seçimler” diye konuştu.

Bakan Pakdemirli: “Geçmiş seçimlere oranla daha fazla oy almamız gerekiyor”

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